DREAMS COME TRUEが、2026年3月18日にリリースする9年ぶりのオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』の収録内容を公開した。

本作は、オープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として、「まずは “CDアルバム”というカタチで伝えたい」という想いによりCDのみでの発売となる。商品形態は、映像作品やREMIX CDのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態。また、CD再生環境を持たないユーザーのために、初回限定盤各種にスマートフォンで試聴可能な“TBAミュージックチャーム”を同梱、通常盤には“音源試聴QRコード”が封入される。

収録は全14曲。NHK連続テレビ小説「まんぷく」主題歌として、ゲーム『太鼓の達人』おに・裏譜面としてヒットした「あなたとトゥラッタッタ♪」をはじめ、劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング「G」、テレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』主題歌「BEACON」など、既にリリースされた楽曲は全曲新録パートを追加したアルバムバージョン(TBA Version)として収録。さらに、本日よりオンエアスタートのNHK総合テレビ「首都圏ネットワーク」のテーマソングとして書き下ろした「東京 magic hour」ほか新曲4曲を収録した。

また、ドリカム37年のキャリアで初めての試みとなる全形態“スペシャル抽選シリアルコード”も封入決定。下記の様々な特典に応募可能なスペシャルなシリアルコードになるとのことだ。

◆ ◆ ◆

【スペシャル抽選シリアルコード】

▶史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2027 チケット最優先予約申込(抽選)

▶DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 - THE BLACK ◯ ALBUM -最終公演日の最終購入予約申込(抽選)

※2026年9月27日開催 神奈川・横浜アリーナ公演のチケットを特別に確保した最終購入予約申込(抽選)

▶『THE BLACK ◯ ALBUM』オリジナル・グッズプレゼント(抽選)

※D賞 オリジナルTシャツ／C賞 オリジナルイヤフォン／T賞 DREAMS COME TRUE メンバー音声入りめざまし時計

▶TBA賞 ドリカムゆかりの地ご招待(抽選)

※北海道池田町：DCTgarden IKEDA、東京：sumile TOKYO、沖縄：GLAMDAY VILLA OKINAWA 中村邸より、ご希望のいずれか1カ所にご招待

◆ ◆ ◆

◾️19thアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』

詳細リンク：https://dreamscometrue.com/contents/topics/theblackalbum

購入リンク：https://dreamscometrue.lnk.to/TBA_CD

※CD再生環境を持たないユーザーのために、初回限定盤各種には、スマートフォンにかざすと専用アプリでこのアルバムを聴くことができる“TBAミュージックチャーム”を同梱。通常盤には”音源試聴QRコード”封入。

▼収録楽曲

01.GARGANTUA - OPENING THEME OF TBA -

02.YES AND NO - TBA Version -

03.ここからだ！ - TBA Version -

04.あなたとトゥラッタッタ♪ - TBA Version -

05.Kaiju - TBA Version -

06.スピリラ - TBA Version -

07.G - TBA Version -

08.羽を持つ恋人 - TBA Version -

09.次のせ〜の！で - ON THE GREEN HILL - - TBA Version -

10.東京 magic hour

11.カンパイマーン♪

12.BEACON - TBA Version -

13.THE WAY I DREAM - TBA Version -

14.アヒルガーガー ●全7形態

【初回限定 - ハワイ ライヴ盤 -】

ファンの間で長年商品化を熱望されていた2015年吉田美和生誕を記念し開催されたハワイでのライヴ映像「DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ〜ン♪え、50?!」を中村正人監修で新たに編集し初Blu-ray/DVD化。

▼仕様

3枚組(CD+Blu-ray+DVD)

CDアルバム ＋ ハワイライヴ映像(Blu-ray/DVD 共通) ＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真A 三方背ケースに収納

\9,900(税込)

▼Blu-ray / DVD 収録曲 ※Blu-rayとDVDは同じ内容が収録されています

＜DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ〜ン♪え、50?!＞

HAPPY HAPPY BIRTHDAY - 2014 Party Mix - / うれしい！たのしい！大好き！ / MY TIME TO SHINE / LOVE LOVE LOVE / 時間旅行 /星空が映る海 / しあわせなからだ / す き / 涙の万華鏡 / DARLIN’ /

PROUD OF YOU / その先へ / 朝がまた来る / さぁ鐘を鳴らせ /TRUE, BABY TRUE. / 何度でも /

A HAPPY GIRLIE LIFE / あの夏の花火 / beauty and harmony 【初回限定 - アコ味 & オキナワ ライヴ盤 -】

2021年に配信限定ライヴとして収録された＜Premium Acoustic-Mi Live Show＞と、沖縄アリーナこけら落としイヴェントの一環として行われた＜Okinawa Dream Sessions 2022＞、二つの激レアなライヴの映像を初Blu-ray/DVD化。

▼仕様

3枚組(CD+Blu-ray+DVD)

CDアルバム ＋ Premium Acoustic-Mi Live Show ライヴ & Okinawa Dream Sessions 2022 ライヴ(Blu-ray/DVD 共通)＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真B 三方背ケースに収納

\9,900(税込)

▼Blu-ray / DVD 収録曲 ※Blu-rayとDVDは同じ内容が収録されています

＜DREAMS COME TRUE Premium Acoustic-Mi Live Show＞

G / あなたとトゥラッタッタ♪ / LOVE LOVE LOVE / 空を読む / サンキュ. / さぁ鐘を鳴らせ / YES AND NO / うれしい！たのしい！大好き！ / 大阪LOVER / やさしいキスをして / 未来予想図 / 朝がまた来る

＜Okinawa Dream Sessions 2022＞

何度でも / いつのまに / G / YES AND NO / さぁ鐘を鳴らせ / その先へ / 次のせ〜の！で - ON THE GREEN HILL - / サンキュ． / うれしい！たのしい！大好き！ - DOSCO prime Version - 【初回限定 - THE BLACKドリカムDISCO盤 -】

「フューチャー・ファンク」の韓国人プロデューサー／DJ、Night Tempoが『THE BLACK ◯ ALBUM』収録全楽曲をDISCOヴァージョンへとリアレンジしたREMIX CDを同梱。

▼仕様

2枚組(CD+CD)

CDアルバム ＋ THE BLACKドリカムDISCO CDアルバム ＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真C 三方背ケースに収納

\7,700(税込) 【初回限定 - クロミ盤 - (数量限定生産)】

世界で大人気、株式会社サンリオのクロミをフィーチャーしたBOXセット。

▼仕様

CDアルバム ＋ クロミトートバッグ ＋ TBAミュージックチャームを特製クロミBOXに収納

\8,800(税込) 【通常盤】

▼仕様

CDアルバム ＋ 音源試聴QRコード封入

\3,700(税込) 【- BLACKなモリモリセット - (DCTgarden SHOPPING MALL / UNIVERSAL MUSIC STORE通販限定)】

初回限定 ハワイライヴ盤 ＋ 初回限定 アコ味 & オキナワ ライヴ盤 ＋ 初回限定 THE BLACKドリカムDISCO盤を専用ケースに格納した超スペシャルなBOXセット

▼仕様

初回限定 ハワイライヴ盤 ＋ 初回限定 アコ味 & オキナワ ライヴ盤 ＋ 初回限定 THE BLACKドリカムDISCO盤を専用BOXケースに収納 / ニューヨーク撮り下ろしスペシャルミニフォトシート付属

\27,500(税込) 【DREAMS COME TRUE ・ MOOMIN Special Collaboration盤 (初回生産限定)】

長年ドリカムファンの夢であった吉田美和とリトルミイ／ムーミンのコラボがついに叶う！ 2025年に80周年を迎えたMOOMINとDREAMS COME TRUEがコラボレーション。2026年3月から開催の＜DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026＞ツアーグッズでのコラボレーションも予定。

▼仕様

CDアルバム ＋ MOOMINカラビナポーチ ＋ TBAミュージックチャームを特製MOOMIN BOXケースに収納

\7,700(税込)

◾️＜DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM＞

▼2026年

3月21日(土) 神奈川・横浜アリーナ

3月22日(日) 神奈川・横浜アリーナ

4月04日(土) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

4月05日(日) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

4月11日(土) 愛知・日本ガイシホール

4月12日(日) 愛知・日本ガイシホール

4月25日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

4月26日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

5月09日(土) 東京・有明アリーナ

5月10日(日) 東京・有明アリーナ

5月23日(土) 愛知・日本ガイシホール

5月24日(日) 愛知・日本ガイシホール

6月02日(火) 神奈川・横浜アリーナ

6月03日(水) 神奈川・横浜アリーナ

6月20日(土) 大阪・大阪城ホール

6月21日(日) 大阪・大阪城ホール

7月04日(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

7月05日(日) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

7月18日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川(香川県立アリーナ)

7月19日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川(香川県立アリーナ)

8月01日(土) 広島・広島グリーンアリーナ

8月02日(日) 広島・広島グリーンアリーナ

8月29日(土) 広島・広島グリーンアリーナ

8月30日(日) 広島・広島グリーンアリーナ

9月05日(土) 大阪・大阪城ホール

9月06日(日) 大阪・大阪城ホール

9月19日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

9月20日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

9月26日(土) 神奈川・横浜アリーナ

9月27日(日) 神奈川・横浜アリーナ

詳細：https://tour2026.dreamscometrue.com/