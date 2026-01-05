

ファジアーノ岡山 本山遥選手

サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、DF・本山遥選手(26)との期限付き移籍を延長したと発表しました。

本山選手は2022シーズンに関西学院大からファジアーノに加入しました。ボランチ、ウイングバック、センターバックなどあらゆるポジションをこなし、2024年のJ1昇格プレーオフ決勝ではゴールも奪いました。

2025年シーズンには、J1を2連覇中で、中学高校時代を過ごした神戸に完全移籍するもリーグ戦の出場は叶わず。

6月に期限付き移籍でファジアーノに戻ると、主に右のウイングバックとしてリーグ戦11試合（スタメン6試合）に出場し、対人の強さや90分間を全力で走り切る運動量をJ1の舞台でも発揮しました。

本山選手の期限付き移籍の期間は2026年2月から6月まで行われるJリーグ百年構想リーグの間です。

【本山選手のコメント全文】

「2026年も岡山でプレーさせていただくことにいたしました。岡山復帰戦となった、昨年のホームアビスパ福岡戦の歓声は今でも鮮明に思い出せます。皆さまからいただいたものをプレーで返せるように全力で戦います。全てはファジのため！2026年もよろしくお願いします」