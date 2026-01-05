岡山が2026年シーズンの新ユニフォームデザインを発表

ファジアーノ岡山は1月5日、2026年シーズンに使用するユニフォームデザインが決定したと発表した。

株式会社設立20周年の節目を迎える一着に、ファンからは「一瞬で心持っていかれた」「これは買うしかない」と反響が沸き起こっている。

ユニフォームサプライヤーは2010年から引き続き「PENALTY（ペナルティ）」ブランドを展開する株式会社ウインスポーツが務める。今季のコンセプトには「RISE AS ONE」を掲げた。

デザインは岡山の県木である「アカマツ」から着想を得ている。針葉樹特有のシャープな葉の形をグラフィックに落とし込むことで、よりアグレッシブに戦う決意を表現。J1の舞台で刻んだ経験を礎とし、“新章の開幕”から“真の始動”へと向かう、挑戦の1年で“本物の力”を築き上げるフェーズを象徴するデザインに仕上がった。また、株式会社設立より20周年を迎える本年を記念し、ウェアには特別ロゴがあしらわれている。

SNS上では「シンプルでいいデザイン」「放射線の中心にキジがいる所がなかなか効いてる」「カッコイイ」「真っ赤！」「強そうじゃないか」「欲しい」「めちゃイイやん」「色味がかわいい」「こういうのでいい」「一瞬で心持っていかれた」「見た瞬間あ、買うわってなった」「悩むとかいう選択肢存在しない」「これは買うしかない」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）