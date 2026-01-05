新シーズンへ、5日から始動したJリーグの静岡県勢各チーム。



まず、J1清水エスパルス。三保グラウンドで行われた5日の初練習では、新たに就任した吉田孝行新監督が見守る中、北川選手や住吉選手など主力のほか、町田から加入したオセフン選手ら新戦力8人も参加。



多くのサポーターが見守る中、選手たちは、約1時間半、ランニングやパス回しなどでボールの感触を確かめていました。初練習を終えた吉田新監督は。





（清水エスパルス 吉田 孝行 新監督･48歳）「これだけのサポーターが来てくれてびっくりしている。それだけサポーターの皆さんの期待も大きい。自分自身は、ますます『やらなきゃ』という責任感を感じた。みんなでいいものを作っていければ」エスパルスは、あさって7日、静岡市内で新体制発表会見を行う予定です。一方、5日、新体制発表会見を行なったJ2ジュビロ。こちらも、これまでトップチームのコーチを務めていた志垣良氏が新監督に就任。至上命題となるJ1復帰へ、決意を語りました。（ジュビロ磐田 志垣 良 新監督･45歳）「アクションサッカー、自分たちからアクションを起こしていく。攻守において1歩でも1秒でも相手を上回って勝利に結びつけていく。魅力あるジュビロをチーム一丸となって、クラブ一丸となって再構築していきたい」6人の新戦力を加え、J1復帰を目指す戦いが再び始まります。続いて、J2で4年目のシーズンを迎える藤枝MYFCもホームスタジアムの藤枝総合運動公園サッカー場で初練習を行いました。昨シーズンは15位に終わったMYFC。巻き返しを誓う今シーズン、注目は新たにチームを指揮する槙野智章監督。現役時代は浦和レッズなどで活躍しJリーグ通算502試合に出場。2018年には日本代表としてロシアワールドカップを戦いました。5日は初練習ということもあり、スタンドには大勢のサポーターも。Jリーグのクラブを率いるのは初となる槙野新監督。その手腕に注目が集まります。（藤枝MYFC 槙野 智章 新監督･38歳）「このスタジアムが藤色に染まるように。結果もそうだが、皆さんに満足してもらえるような試合を毎週末できるように、チームを構築していきたい」藤枝MYFCはあす6日、焼津市内で新体制発表会を行います。