¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Berryz¹©Ë¼¤äBuono!¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿²Æ¾Æ²í¡Ê¤Ê¤Ä¤ä¤¡¦¤ß¤ä¤Ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬5Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¾Æ¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯8·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Berryz¹©Ë¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¡Ø½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëBuono!¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Æ¾Æ²í¡¢·ëº§¤Èº£¸å¤Î·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë
²Æ¾Æ¤µ¤ó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¤È·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢²º¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤ª»Å»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¸å¤â·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£