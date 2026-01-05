タレント上沼恵美子（70）が4日に生放送されたMBSテレビ「春一番！笑売繁盛」（後1・00）にVTR出演。今後のもくろみを語った。

ことし傘寿を迎える西川きよしとテレビで対談し、これからの目標を問うた。「僕は舞台。月に1週間は必ず出してもらってます」と語るきよしに続き、上沼も今後について語り始めた。

「私もずっとやってた講演会を十何年やめてたんですが、新たにおばあちゃんというか、70歳の講演もできるかなあと思って。今年あたりからやってみようかなと思ってる」と構想を明かした。

「お仕事いただくんですよ、“上沼さん講演やってるんですか？”って。ギャラ聞いたらやろうかなと思って」とニヤリ。「身ひとつで行って、1時間しゃべって何百万ともらえたら最高ですやん。身ひとつですよ？お芝居は道具や共演者がいる。歌は照明や音がいる。（講演は）何にもいらない、丸もうけ！」とまくしたて、笑わせた。

歌手としても「昨年、新曲を6年ぶりに出したんです。それがわりと好調でしてね。今年は10月に久しぶりにフェス（ティバルホール）でコンサートを2日間やろうと思ってます」と語った。

「なぜかというと、宿題・目標をつくらないと、この年になると死ぬか分からないから。フェスで10月やらなあかんで、となったら生きようと思いますから」と話していた。