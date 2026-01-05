警戒態勢強まるベネズエラ国境…大きな荷物抱えた避難者も 反マドゥロ派「“野党指導者が政権に就いたら”帰国したい」
ベネズエラと国境を接するコロンビアから現地の様子をお伝えします。
ベネズエラと国境を接するコロンビアの街、ククタです。ベネズエラから国外に陸路で出る際、最も多くの人が通過する街で、特に米軍の攻撃後のきのうの朝は、混乱を恐れ、ベネズエラから避難してくる人もいたということです。
きょうの日中も多くの人が行き来する姿がありました。
ベネズエラから来た人
「首都のカラカス近郊から12時間かけて来ました。道中はどこも静かでした」
この街には生活苦などからベネズエラを逃れた人が大勢暮らしていて、きのうの夜はマドゥロ大統領の拘束を祝う人たちもいました。
そのうちの一人に話を聞きました。
コロンビア在住の反マドゥロ派の人
「帰国したい」
「野党指導者のゴンサレス氏とマチャド氏が本当に政権に就いたらすぐにね」
一方、コロンビア側も軍用車両を国境に配備するなど、警戒態勢が強まっています。
今後のベネズエラ情勢が不透明な上、トランプ大統領が4日、コロンビアをめぐり「コカインをアメリカに売りさばく病んだ男が支配している。だが、その男の時間は長くはない」と述べました。
軍事作戦の考えを否定しなかったことから、さらなる有事のおそれも出ていて、コロンビア側がどう反応するのか注目されます。