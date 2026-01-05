DAIGO「妻と練習しました」大河ドラマ『豊臣兄弟！』出演を報告「いろんな感想があって嬉しかった！」

1月4日、DAIGOがInstagramを更新。同日から放送がスタートしたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演を報告した。

【写真】大河ドラマ『豊臣兄弟！』主演の仲野太賀との2SHOTなど公開

『豊臣兄弟！』第1回「二匹の猿」に斎藤義龍役で出演したDAIGO。この日の投稿では、出演を受けて、「いろんな感想があって嬉しかった！」「誰かわからなかった、声出すとDAIGO、意外とよかった、競馬の予想外した時の怒ったDAIGOなど多数！」と、自身への反響について綴った。

続けて、「斎藤義龍としての大河はもう出番はありませんがめちゃ面白かったので最後までみたい！」「主演の仲野太賀さんともパチリ！ ありがとうございました！」「#大河俳優 #妻と練習しました」などのコメントとハッシュタグと共に、主演の仲野太賀との2ショットや、劇中衣装でポーズを決める写真などを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「和装めちゃくちゃカッコいい」「とってもお似合い」「貫禄ありますね！」「練習相手が豪華」「奥様の感想が楽しみですね」などの反響があった。

ロックバンド・BREAKERZのボーカルとして活動する傍ら、バラエティ番組などでマルチに活躍するDAIGO。私生活では、2016年に北川景子と結婚し、2020年に第1子となる女児、2024年に第2子となる男児の誕生を発表している。