声優・茅野愛衣が大洗でアンコウと日本酒を堪能　アクアワールドやガールズ＆パンツァーのイベント時に食べたもの・飲んだもの

本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第42回目の今回は、2025年にイベントで訪れた大洗について。アンコウと日本酒を堪能したお話です。

『アクアワールド茨城県大洗水族館』のイベントに登壇

あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします。

さて、2026年の「ソノタのコヨイ」は、2025年10月に『アクアワールド茨城県大洗水族館』で行われた「月の井酒造」創業160周年記念イベントの様子からです。

サメとパチリ

『アクアワールド茨城県大洗水族館』で行われた「月の井酒造」創業160周年記念イベント

月の井酒造のさかもっちゃん（背中の人です）が司会で盛り上がったトークショーでした。足を運んでくれたみなさん、ありがとうございました！

水族館の水槽とお猪口というレアショット！

イルカが泳ぐプールに隣接したスペースでのトークショーでした。

イルカが目の前に！

ここ「アクアパーク茨城県大洗水族館」は、国内ではトップクラスの規模で50種以上のサメがいることでも有名なんです。

見よ、このサメの大群を！

このド迫力！

イベントが終わった後で、さかもっちゃんはじめ、月の井のスタッフと打ち上げです。バスで駅近くに移動し、月の井のお酒と鮮魚を堪能しました！ さかもっちゃん、大洗のおいしいものごちそうさまでした！

月の井酒造さんのお酒を堪能！

お刺身も充実！

メヒカリの唐揚げ。表面は香ばしく中はジューシーで日本酒を呼ぶおいしさです

帰りの列車の中でいただいたお弁当。江崎さんは安定の唐揚げ弁当。私はナポリタンにしてみました。

マネージャーの江崎さんが選んだ「唐揚弁当」

茅野さんが選んだ「スパゲティナポリタン」

再び大洗へ。またもやアンコウを堪能です

まだまだ大洗は続きます。11月には「あんこう祭り」で再びの大洗です。このイベントには前乗りできたので前日からアンコウを堪能です。ホテルの方がやさしくて、日本酒とともに心に沁みます。

アンコウ尽くし！

アンコウ鍋も出てきました

写真の男性は、今回一緒にステージに登場する『ガールズ＆パンツァー』の音響監督・岩浪さん。大洗といえば！ という感じで、月の井さんのお酒を見せてくれました（笑）。ビールはやはりチェイサーに（笑）。

『ガールズ＆パンツァー』の音響監督・岩浪さん

ビールをチェイサーに日本酒をいただきます

デザートは戦車型のケーキ。おもてなし力がすごい……！！

『ガールズ＆パンツァー』にちなんで戦車のケーキが登場

イベント当日は天気にも恵まれて素晴らしい１日になりました。そしてトークショーのあとはまたもやおいしい時間！ ２日連続で贅沢にアンコウを。月の井さんのスパークリングとお造りなどをいただきました！

月の井さんのスパーリング清酒

この日もアンコウ尽くし！

アンコウのお刺身

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。この秋はアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（岡田ユリコ役）、『永久のユウグレ』（王真樹トワサ役）のほか、映画『鬼滅の刃 無限城編』（胡蝶カナエ役）にも出演中！

