MLBでも「30本、いや50本塁打は打てる」　元NPB助っ人が語った村上宗隆の“可能性”「日本からやってきたオオタニは最高の打者になった」

日本を席巻する打棒で、ついに念願のメジャーリーガーとなった村上(C)Getty Images

果たして、大成するのか――。今オフにホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約52億7000万円）で契約に至った村上宗隆だ。

現時点での米球界内における村上に対する評価は、下馬評を下回った短気契約に現れるようにシビアだ。とりわけ過去3シーズンで三振率が28.1%から29.5%に上がるなど、打席内での不確実性が尾を引き、「メジャーで通用するのか」という疑問すらも浮上している。

【動画】フルスイングせず打球はスタンドイン！村上宗隆が逆方向へ驚愕の一発

もっとも、22歳で年間56本塁打を放つなど、NPBを席巻した彼のポテンシャルを知る“現役メジャーリーガー”からは、村上の成功を推す声が唱えられてもいる。証言者となったのは、奇しくもホワイトソックスと2年総額1200万ドル（約18億7000万円）の契約を締結していたアンソニー・ケイだ。

現地時間1月1日に米ポッドキャスト番組『BASEBALL Isn’t BORING』に出演したケイは、DeNA時代に対峙した村上について「彼との対戦は決して楽しいものではなかったよ。僕から良く打っていたからね」と苦笑いを浮かべながら回想。そして、本塁打こそ痛打されなかったものの、通算被打率.400（15打数6安打）、同OPS.993と打ち込まれた“ポテンシャル”を訴えかけている。

「どうにかして抑えたかった打者だった。そもそも彼のチームは、とても攻撃力があるから、その打線の中軸にいる彼だけには打たれたくなかったんだ。可能な限りの様々なコースを攻めて、彼の前に走者を出さないようにしながら、気持ちよく打たせないように徹底したよ」