「ダルビッシュが帰阪！」ダルビッシュ有、息子2人と地元・大阪で墓参り「素敵な心がけ」「進化してる」
サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有選手は1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。年始に地元・大阪を訪れ、お墓参りをしたことを報告しました。
【写真】ダルビッシュ有の息子2人の姿
「アメリカ育ちの2人なので初めての体験でしたがしっかりご先祖様にご挨拶し、感謝を伝えていました」とのこと。とてもすてきな光景です。
コメントでは、「先祖を敬う気持ちは万国共通だね」「ダルビッシュが帰阪！！」「大阪を大事にしてくれるダルビッシュさん好き」「素晴らしい」「ますますダルビッシュ進化してる」「きっととても喜ばれましたね」「素敵な心がけ」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】ダルビッシュ有の息子2人の姿
「素晴らしい」ダルビッシュ選手は「神戸に息子2人を連れて来ていたのですが急遽時間が出来たので息子たちに自分が生まれ育った羽曳野を見せたいと思い行って来ました。まずは毎年お正月に家族で行っていたお墓参りへ」とつづり、写真を1枚載せています。息子2人がお墓に向かって手を合わせる姿です。
コメントでは、「先祖を敬う気持ちは万国共通だね」「ダルビッシュが帰阪！！」「大阪を大事にしてくれるダルビッシュさん好き」「素晴らしい」「ますますダルビッシュ進化してる」「きっととても喜ばれましたね」「素敵な心がけ」などの声が上がりました。
「娘と3人で麻布消防署へ」年末年始は日本で過ごしていたダルビッシュ選手。2日には「車が大好きな末っ子が消防車を見たいと言うので前日から約束し、大晦日の早朝に娘と3人で麻布消防署へ」行ったことを報告していました。“神対応”をしてもらったようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)