ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、1月7日から期間限定で、「とろたま牛すき焼きバーガー」を含む新商品3品を販売する。

ロッテリアでは、新年の始まりに“牛すき焼き”の贅沢な味わいをバーガーで気軽に楽しめる、「牛すき焼きバーガーフェア」を開催する。

「とろたま牛すき焼きバーガー」は、牛カルビ肉とすき焼きの定番食材であるしらたきを、焼津産鰹節の香りと利尻産昆布の旨みが特長の特製すき焼きソースと合わせ、ハンバーグパティやとろ〜り半熟風たまご、レタス、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品となっている。ひと口食べると、牛カルビ肉の濃厚な旨みや特製すき焼きソースの鰹節や昆布の風味、とろ〜り半熟風たまごのまろやかさが重なり合う、本格的なすき焼きのような贅沢な味わいを楽しめる。

また、ピリッとした辛みがクセになる、特製旨辛ソースを合わせた「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」や、「とろたま牛すき焼きバーガー」の牛カルビ肉やしらたき、ハンバーグパティを2倍に増量した、「倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー」も登場する。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「牛すき焼きバーガーフェア」で、お腹も心も満たす贅沢なバーガーを楽しんでほしい考え。



「とろたま牛すき焼きバーガー」

「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」

「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」は、「とろたま牛すき焼きバーガー」に、ピリッとした辛みがクセになる、特製旨辛ソースをトッピングした。スパイシーな風味を加えることで、すき焼きソースの甘辛さが際立つように仕上げている。



「倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー」

「倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー」は、「とろたま牛すき焼きバーガー」の牛カルビ肉やしらたき、ハンバーグパティを2倍に増量したボリューム満点の一品とのこと。贅沢な牛すき焼きの味わいを、心ゆくまで楽しめる。

［小売価格］

とろたま牛すき焼きバーガー：620円

旨辛とろたま牛すき焼きバーガー：640円

倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー：990円

（すべて税込）

［発売日］1月7日（水）

ロッテリア＝https://www.lotteria.jp