都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京は、1月6日から2月28日までの期間、日本料理「舞」において、寒い季節にふさわしい冬の味覚を存分に味わう「鍋フェア」を開催する。

一年で最も寒さが深まるこの季節、日本料理「舞」では、冬の味覚を代表するふぐを主役にした「ふぐ鍋」をはじめ、上質な和牛を味わうしゃぶしゃぶ、海の恵みを贅沢に盛り込んだ海鮮寄せ鍋、滋味あふれる地鶏の水炊きまで、身体の芯から温まる全4種の鍋料理を用意した。いずれも個室で楽しむコース仕立てで、季節の前菜から水菓子まで、日本料理「舞」ならではの繊細な技と旬を映す味わいを堪能できる。

なかでもおすすめは、冬の醍醐味を存分に楽しめる「ふぐ鍋」コース。淡泊でありながら奥深い旨みを持つふぐを、ふぐ刺しやふぐちりで食べられる。



「和牛のしゃぶしゃぶコース」（イメージ）

季節野菜や茸とともに舞自慢の羅臼昆布で丁寧にとっただしで味わい、締めには旨みが凝縮された雑炊、またはうどんを用意。ホテルならではの品質で提供する。そのほか、とろけるような旨みが魅力の和牛しゃぶしゃぶ、海老や帆立、白子など旬の魚介を取り入れた海鮮寄せ鍋、滋味深い味わいが広がる地鶏の水炊きと、寒い冬に心身ともに温まる鍋料理を多彩に取り揃えた。

落ち着いた個室空間で、大切な家族や仕事仲間とともに温かい鍋を囲みながら、日本の冬ならではの味覚を心ゆくまで賞味してほしいという。

［冬季限定 あったか鍋フェアコース 概要］

期間：1月6日（火）〜2月28日（土）

時間：ランチ 平日 11:30〜15:00（L.O 14:30）

土日祝 11:30〜13:30／14:00〜16:00（L.O 14:30）

ディナー 平日 17:30〜22:00（L.O 21:30）

土日祝 17:00〜22:00（L.O 21:30）

料金：

ふぐ鍋コース：2万5000円

和牛のしゃぶしゃぶコース：2万5000円

海鮮寄せ鍋コース：2万円

水炊きコース：1万8000円

（すべて税・サービス料込）

場所：日本料理「舞」（2F）

ウェスティンホテル東京＝https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowi-the-westin-tokyo/overview/