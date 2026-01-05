日清シスコは、「ココナッツサブレ アップルパイ味」を1月12日から発売する。

「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”で支持を得ている、発売60周年を迎えたロングセラーブランド。

今回、各地で専門店が展開されるなど、幅広い世代に支持されている定番スイーツ“アップルパイ”の味わいを表現した「ココナッツサブレ アップルパイ味」を期間限定で発売する。

発酵バター（製品中に発酵バター0.2％使用）を使用したコク深い味わいの生地にりんご（製品中にりんご果汁0.5％使用（生換算））の風味を加え、アクセントとしてシナモンをきかせることで、“アップルパイ”のようなおいしさに仕上げた。

パッケージは、アメリカンダイナーをイメージしたポップなデザインとなっている。この冬限定の「ココナッツサブレ」を、ぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］ノンプリントプライス

［発売日］1月12日（月）

日清シスコ＝https://www.nissin.com/jp/company/about/nissincisco