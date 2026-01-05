◇ラグビー・U18合同チーム東西対抗戦 男子西軍35―26男子東軍（2026年1月5日 東大阪市・花園ラグビー場 ）

準決勝の前に「U18合同チーム東西対抗戦」が開催された。

メンバーは各都道府県の新人大会および各ブロック新人大会に単独校で15人制に参加できなかった選手で、KOBELCO CUP2025第21回全国高校合同チーム大会U18チームに参加した選手の中から選出された。

2年連続の出場となった東軍のNo・8竹田充希（あつき、3年＝鶴来）が見せ場をつくったのは前半12分だった。敵陣でパスを受けると、縦への突進力を発揮。相手をなぎ倒しながらゲインした。予定通りに前半のみの出場で途中交代。逆転負けを喫したが「聖地花園の第1グラウンドでいいプレーができて良かった」とすがすがしい表情を浮かべた。

石川県出身で、父親の影響を受けて小学1年からラグビーを始めた。鶴来ジュニアRC、石川ジュニアスクールをへて、鶴来高に進学。その理由はシンプルだった。

「鶴来ジュニアの頃から鶴来高校で練習をしていて、高校ラグビーの石川県予選決勝はいつも見に行っていた。日本航空石川高校と鶴来高校が対戦して、日本航空石川が勝つんですけど、友達と“自分たちで倒そう”と話して鶴来高校に行きました」

人数不足で新人大会は合同チームで参加。1年生が入部して13人となり、他の部活からも人を集めて今秋の石川県予選に臨んだ。決勝では日本航空石川と対戦。0―57で敗れたが、悔いはなかった。

「強い学校に行けなくても、こうやって花園で試合をすることもできて、頑張れば国スポに行くこともできた。鶴来高校に来て良かったです」

卒業後は天理大に進学予定。20年度の大学選手権を制した関西の名門だ。「自分よりうまい人がいっぱいいるけど、天理でAメンバーに入って、大学選手権で優勝したいです」。高い志を持ち、挑戦を続ける。