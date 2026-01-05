巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が５日、埼玉県狭山市の同社グラウンドで始動。「原点」と呼ぶ場所でスタートを切った。

朝９時にグラウンド入りすると、ジョギングや柔軟など、１時間半の時間を使って念入りに準備を開始。遠投も含めたキャッチボールも約３０分間行い、「ここ（鷺宮製作所）で始めたかったので、いいスタートが切れたんじゃないかなと思います」と表情を緩ませた。

年末年始には故郷・広島へ、ドラフト指名後は初めて帰省し、母校や親戚らにあいさつ回り。例年とは異なる正月を体感した。初詣にもまだ行けていないといい、「おみくじも結局引いていないですね」と苦笑い。「（初）夢、見てないですね」とこちらも苦笑いを浮かべながら、「元日は午前中ちょっと走って、その後は祖父母の家に行った」と話した。

いよいよ始まるルーキーイヤーだ。竹丸は「不安が大きいですけど、楽しみな面も…どういう世界なのかなってのも楽しみです。まぁちょっと不安の方が強いですかね」と素直な心境を言葉にした。「環境はガラッと変わるので、そこに適応できるか、自分が通用するのか」と不安もあるが、体重もこのオフで３キロ増量するなど、着実に準備を進めてきた。

１年目の目標には「開幕ローテ」を掲げ、今年年男の左腕にとって「午（うま）年…ヒヒーンって感じですね」と笑う。「今年厄年なんで、そっちに負けないように頑張りたい」と誓った。