亀田製菓は、「ハッピーターン」のコンセプトショップである「HAPPY Turn's」（ハッピーターンズ）において、昨年冬に好評を得た「8個 ハッピーターンズ カラメルプリン」を1月14日から3月末頃までの期間限定で発売する。

「HAPPY Turn's」は、「ハッピーターン」を“幸せを広げるギフト”として変身させ、2012年に誕生した。幸せは広がって、またかえってくる。そうして「世界中がHAPPYで満ちるといいな」そんな願いを込めている。

「ハッピーターンズ リッチメルトタイプ」から、昨年冬に期間限定で発売し好評を得た「8個 ハッピーターンズ カラメルプリン」を期間限定で再発売する。



「8個 ハッピーターンズ カラメルプリン」

「ハッピーターンズ リッチメルトタイプ」は2016年から発売している人気シリーズ。国産米を使用したやわらかな生地に焦がしバターオイルをきかせ、北海道産ミルクパウダーを使用した濃厚な味わいのホワイトチョコをしみこませた後、たっぷりのパウダーでふんわりと包み込んでおり、口の中でとろけるような食感と濃厚な味わいが特長となっている。

「8個 ハッピーターンズ カラメルプリン」は、カスタード風味でやさしい甘さのパウダーと、ほろ苦いカラメルシュガーで仕上げた。なめらかで濃厚な味わいと、存在感のあるカラメルシュガーのザクザク食感が楽しめる、カラメルプリン仕立てになっている。

パッケージは、昔ながらの喫茶店をイメージしたレトロでかわいらしいデザインに仕上げている。冬の贈り物やお手土産にもぴったりだという。

［小売価格］1080円（税込）

［発売日］1月14日（水）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp