【ほっかほっか亭 恵方巻2026】 定番から人気のおかず系まで選べる3種を展開【店頭予約受付中】
持ち帰り弁当チェーン「ほっかほっか亭」は、2026年2月3日の節分に向けて販売する恵方巻の店頭予約受付を、2026年1月4日(日)から開始している。
2026年の恵方は「南南東」。ほっかほっか亭の恵方巻は、1本1本を店内調理で巻き上げるのが特徴で、切らずに丸ごと食べきりやすいサイズ感に仕上げている。定番の味から食べごたえのあるおかず系まで、全3種をラインアップする。
ほっかほっか亭 恵方巻
また、恵方巻1本の購入につき福豆を1袋プレゼントする購入特典も用意されている。
福豆〈ほっかほっか亭 恵方巻 ラインアップ〉
◆和風巻
価格:390円(税込)
かに風味かまぼこ、たまごやき、しいたけうま煮、きんぴらタルタル、いんげんを使用した定番の恵方巻。素材本来の味わいを活かした一番人気の恵方巻。
和風巻
◆ロースかつ巻
価格:390円(税込)
1枚ずつパン粉を手付けして揚げたロースかつを使用。サクサクの衣とやわらかな豚肉の食感が楽しめる、食べごたえのある恵方巻。
ロースかつ巻
◆チキン南蛮巻
価格:390円(税込)
カリッと揚げた鶏肉に、オリジナルの黒酢あんとタルタルソースを合わせた一品。子どもから大人まで幅広い世代に人気の恵方巻。
チキン南蛮巻
◆セット商品
選べる2本セット:740円(税込)
選べる2本セット
全種3本セット:1,100円(税込)
全種3本セット
西日本店舗での価格。一部エリアにより価格が異なる〈販売地域〉
秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海･北陸地方、大阪府、兵庫県(淡路島除く)、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国･山陰地方、九州地方の各店で販売