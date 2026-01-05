ILLITがコンセプトフォト公開！ 洗練されたレトロモダンな雰囲気のビジュアルを披露

2025年末、日本の主要音楽特番を総なめにしたILLIT(アイリット)が、新たな日本オリジナル曲リリースに向けて始動し、早くも2026年の活動に期待を高めている。

1月13日にデジタル配信リリースされる、ILLITのJapan 2nd デジタルシングル『Sunday Morning』のコンセプトフォトが本日公開された。

公開されたコンセプトフォトでは、陽光が優しく差し込む空間でILLITが佇んでいる。レトロなレストランを連想させる店内のアンティークなインテリアと調和する彼女たちのビジュアルは、ノスタルジックな輝きを放っている。

メンバーたちは、白いブラウスにリボン、黒のジャンパースカートといったクラシカルな制服ルックを昇華。グループカットでは、持ち前のスタイルを活かしたアングルや、見上げるような構図が、彼女たちの持つ透明感とカリスマ性を際立たせている。

ソロカットでは、メンバー一人ひとりの個性をより鮮明に浮き彫りにし、グループの新たな魅力を提示。その背後にある楽曲のストーリーを想像させ、没入感を高めた。

本楽曲は2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープンングテーマに起用され、既に本PVが公開され話題を集めていた。本PVで先行公開された音源の一部も各種SNSで順次解禁となり、”ショートフォーム強者”ILLITの再来が期待される。

『Sunday Morning』は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲。

日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような”誰か”。その誰かに夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った”恋の朝”を歌う。TikTokでバイラルヒットを巻き起こした数々の楽曲を手掛ける2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが制作に参加し、音源の一部を聴くだけでも心を掴まれる曲に仕上がっている。

ILLITは2025年、初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』のヒットや日本デビューなどの活躍をもって、日本で圧倒的な存在感を発揮した。同曲は世界的大ヒットを記録したデビュー曲「Magnetic」に続くILLITの人気曲となっており、『第67回 日本レコード大賞』で海外アーティストで唯一「優秀作品賞」を受賞。年末にはフジテレビ系列「2025 FNS歌謡祭 第2夜」(12月10日)、TBS系「CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.」(15日)、日本テレビ系「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」(29日)、TBS系「第67回 輝く！日本レコード大賞」(30日)、「第76回NHK紅白歌合戦」(31日) と5つの主要音楽特番に出演し、話題を集めた。2026年1作目となるJapan 2nd デジタルシングル『Sunday Morning』にも注目だ。

写真提供=(P)&(C) BELIFT LAB Inc.