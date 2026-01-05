今秋ドラフト上位候補の立命大・有馬伽久投手（３年）が５日、京都市の同校グラウンドで始動した。うま年のドラフトイヤーに「無事之名馬」で１位指名を目指すと誓った。「人生で一回も肩、肘をけがしたことはない。一番、自慢できるところ」と胸を張った。

中学時代から通っている地元・奈良の治療院で、正しい体の使い方や投球フォームを教わったことを要因に挙げた。最近は高校生でも肘のじん帯再建術（トミー・ジョン手術）を受ける投手が多い中で、肩と肘の故障歴がないのは大きなアピールポイントだ。

２０２５年の明治神宮大会１回戦（対東農大北海道）で１０者連続奪三振をマーク。１９７２年に関大・山口高志（元阪急）が記録した「８」を５３年ぶりに塗り替え、同校初の準優勝に貢献した。立命大からドラフト１位なら、１８年の辰己（楽天）以来。投手では１７年の東（ＤｅＮＡ）以来になる。

東は愛工大名電（愛知）の先輩でもあり、２５年１２月末に同校の野球部創部７０周年記念パーティーで「期待している」と激励された。「東さんのようなコントロールがない。試合に勝てる能力はプロでも素晴らしい。（自身は）真っすぐの質とコントロールがまだまだ。東さんを目標として追いつき、追い越せるように」と、言葉に力を込めた。

姉、兄、弟がいる最速１５１キロ左腕は意外にも、プロ野球は「全く見ない」という。「個人としてはドラフト１位でプロ、チームとしては日本一。将来的にはメジャーで」と、目標を掲げた。