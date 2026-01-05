

（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

30周年を迎えるTVアニメ「名探偵コナン」1月10日の放送から、新オープニングテーマを担当するアーティストがB'zに決定した。1999年の「ギリギリ chop」から始まったコナンとB’zのタッグは、テレビシリーズでは2022年の「SLEEPLESS」以来となり、今回で通算８曲となる。

新オープニングテーマのタイトルは「Heaven Knows」。さらに、B’ｚの二人から、アニメ30周年を迎えるコナンへの想いを込めたコメントも寄せている。

昨年末に発表されたとおり、新エンディングテーマは倉木麻衣が担当。また、【アニメ】名探偵コナン公式YouTubeでは、歴代のオープニング・エンディング映像を一挙公開中。数々の名曲と映像で、30年の歩みを楽しむことができる。

現行のキービジュアルも、アニメ30周年版へとリニューアル！「キミがいてくれたから、いまがある。30周年、そして次の謎へ――」というキャッチコピーには、名探偵コナンを愛するすべての視聴者への感謝が込められている。さらに、ビジュアルには懐かしい場面写が散りばめられている。

B'zコメント

「名探偵コナン」テレビアニメ30周年おめでとうございます！B'zとしても今までさまざまな曲でご一緒させていただき、我々の歩んできた道のところどころにコナンに関わる曲が道標のように屹立しています。そしてこの記念すべき30周年の年に、久しぶりにオープニングテーマを担当することになり、我々も興奮して制作に臨みました。「Heaven Knows」が「名探偵コナン」にさらに勢いをつけられる作品になれば、もう最高です。どうぞお楽しみに！B'z 松本孝弘・稲葉浩志1月10日(土)新オープニング楽曲情報・アーティスト名：B'z・楽曲タイトル：Heaven Knows・作詞：稲葉浩志・作曲：松本孝弘・レーベル：VERMILLION RECORDSB’zの歴代コナン楽曲一覧■テレビシリーズ：ギリギリ chop(1999 OP)衝動(2006 OP)Don't Wanna Lie(2011 OP)ピルグリム(2011 ED)Q&A(2013 OP)世界はあなたの色になる(2016 OP)SLEEPLESS(2022 OP)Heaven Knows（２０２６ OP）■映画：ONE(1999 映画「名探偵コナン 世紀末の魔術師」主題歌/第3弾)Everlasting(2002 映画「名探偵コナン ベイカー街の亡霊」主題歌/第6弾)ゆるぎないものひとつ(2006 映画「名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌」主題歌/第10弾)Don't Wanna Lie(2011 映画「名探偵コナン 沈黙の15分」主題歌/第15弾)世界はあなたの色になる(2016 映画「名探偵コナン 純黒の悪夢」主題歌/第20弾)