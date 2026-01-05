2050年までに日本の人口の”10％”は外国人になる…「共生」が不可避となった日本が直面する「外国人の受け入れ問題」

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

日本とヨーロッパの差異

外国人をめぐり「問題」ととりざたされるさまざまな言説には、客観的な裏付けとなる根拠に乏しいことが分かった。それでも積極的に外国人を受け入れたことが国内の混乱を招いたとされる欧州の状況などから「日本も欧州のようになってしまうのではないか」と、ばくぜんとした不安を抱く人は少なくない。

2025年8月末、当時の法務相・鈴木馨祐が省内で続けてきた私的勉強会の論点整理のペーパーを公表した。国内人口に占める外国人比率は25年6月時点で3.2％だが、国立社会保障・人口問題研究所の中位推計ではこれが70年に10％になると予測する。しかし、現行ペースの外国人流入が続けば「外国人比率10％」は40年頃に前倒しで実現する可能性がある、と指摘した。

その上で、移民問題が政治や社会の安定を大きく揺るがしている欧州のようにならないよう、「国民の安全・安心を死守する」対策の検討が必要と強調した。そして、不法行為の取り締まりの徹底に加え、流入する外国人の数自体に一定の枠をはめて抑制する「総量規制」の検討も課題に挙げた。

これに対して、社人研の是川夕は「欧州と日本の外国人受け入れ方式は大きく異なり、欧州の事例は直接参考にならない」とみる。欧州各国は2015年をピークに、中東やアフリカからの難民申請者や、家族を頼っての移民を大量に受け入れた。職業訓練など共生策が追いつかず、失業や犯罪などの社会問題を招いたが、日本の場合は、一定のスキルを持った人や、技能実習生など、労働需要に基づく受け入れが中心で、失業問題など社会的混乱につながりにくい構造にあるためだ。さらに、外国人の数を抑制する総量規制も、日本人の働き手の急激な減少で、地方の交通が維持できなくなっているなどの実態を踏まえれば「社会インフラの維持や経済成長に打撃を与え、現実的でない」（是川）とみる。

「共生策」の破綻の兆候

しかし、これは対策をとらなくてもよいという意味では、決してない。是川は「外国人受け入れの増加に備え、早急に（共生のための）社会統合策を充実させるべきだ」という。是川も現行ペースの年間35万人の流入が続けば、2045年前後には外国人比率が10％に達するとの見通しだ。社人研の公式推計でも、毎年25万人が流入する前提だと、2050年代初頭には「約10％、1000万人」に達する。

2025年に7310万人の生産年齢人口は今後さらに減少し、2050年までに1770万人も減る。一定割合を外国人で補わなければ、産業も、あらゆるインフラも成り立たない構造にあるのだ。外国人が人口の1割に達したら社会の大きな変革を迫られるのは必至である。ところが、日本政府は「移民政策はとらない」という建て前を貫いてきたため、外国人が日本社会の一員として定住・永住し、社会と共生するための支援策には本腰を入れてこなかった。自治体やボランティア任せにしてきたのだ。

「共生策」の破綻の兆候は、すでに現れている。

象徴的なのが在留外国人の子どもの教育体制の脆弱さである。公立の小・中・高校などに在籍する日本語指導が必要な児童生徒は、2023年度は計6万9123人で過去最多を更新した。2014年度の3万7095人から、1.8倍に増えている。しかし、支援体制は追いついていない。文科省の調査（2023年度）によれば、日本語指導が必要な中学生のうち20人に1人は、卒業後、進学も就職もしておらず、この割合は全中学生の6倍だった。高校生の中途退学率も8.5％と、全高校生（1.1％）の7倍。さらに就職先でも非正規社員が38.6％を占める。高校生全体では非正規社員での就職は3.1％にとどまり、ほとんどが正社員として就職できているのに比べると、非正規率が極めて高い。

学習の土台となる日本語教育についても、小・中学校の過半数は週3コマ未満しか提供できていない。例えば日本で働く親に連れられ、中学1年の子どもが来日した場合、週2コマ程度の授業では日本語はなかなか習得できない。その間に授業はどんどん進み、教室にいること自体が苦痛になるなどのケースが多い。高校での中退率の高さも、小・中学校で日本語が十分習得できなかったことが要因となっている可能性があるのだ。

外国人を受け入れる日本側の問題

政府は積極的には語らないが、ここにこそ外国人をめぐる深刻な問題が横たわっている。それは「外国人問題」というより「外国人を受け入れる日本側の問題」である。外国人の子どもの権利が侵害されているだけではない。関西国際大学客員教授で、共生政策に詳しい毛受敏浩は「外国人の雇用環境や子どもの教育体制を早急に改善しなければ、目先はよくても、やがては欧州のように外国人の貧困問題が深刻化する懸念が高い。分断が広がり、日本社会にとって大きな禍根になる」と警告する。その上で「ゴミ出しに始まり広く日本の習慣やルール、文化についても国が責任を持って、オリエンテーションをするべきだ」と指摘する。

外国人との共生のためには外国人差別を抑制することも必要だ。これまで政府は、2016年にヘイトスピーチ解消法を施行したものの、罰則はなく、SNSでのヘイトの書き込みは放置されている。差別的な言動が野放し状態のままでは、外国人に対するヘイトクライムなどが増え、社会不安や治安悪化につながっていく。罰則付きの反差別法が不可欠なのだ。

これらの対策は入管庁だけで解決できるものではなく、各省庁が連携して動くことが不可欠である。日本社会を維持するコストとして、国が責任を持って予算を確保すべき性質のものであるはずなのだ。

共生策を議論しない高市政権

2025年10月に首相に選ばれた高市早苗は所信表明演説で、外国人政策について、前でも触れたように「一部の外国人の違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じている」として不法行為の取り締まり強化を進める考えを強調した。そのために政府の司令塔機能を強化する方針を示し、外国人政策担当大臣に小野田紀美を起用した。だが、高市も小野田も、管理強化策を強調するばかりで、日本語教育や、ヘイトスピーチ対策など共生策については触れようとしない。リーダーたちは日本がこれからどんな多文化共生社会を目指すのか語らず、国民はイメージを描けないまま、取り残されている。

移民受け入れに伴い、本来必要な政策が分かっていながら政府が取り組めない状況を、毛受敏浩は「移民ジレンマ」と呼ぶ。日本政府は自ら外国人への不安をあおり、国民の間に排外主義が広がる中で、日本語教育など本来必要な外国人との共生のための予算投入を難しくしてしまっている。共生対策が遅れれば遅れるほど分断は広がり、「ジレンマ」は深刻になる一方だ。

外国人政策の分野では、非正規滞在者の強制送還がいつのまにか最優先課題の「国策」となった。その結果、日本で生まれ育ったクルド人の家族や子どもが、スケープゴートのように送還されている。一方で、とうに始まっている「移民社会」への対応策は放置され続けているのだ。

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

