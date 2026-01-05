サッカーJ2・モンテディオ山形の新スタジアム建設を巡り、およそ50億円の建設費の調達が白紙となった問題で、相田健太郎社長が5日、YBCの取材に応じ、「前に進んではいる」との認識を示しました。



県内の経済界の代表らが顔をそろえる、新春恒例の賀詞交歓会。モンテディオ山形の相田健太郎社長も出席していました。



モンテディオ山形相田健太郎社長「強いチームを作ることが我々の一番の目的ですし、強い組織を作ることもあわせてやっていく。丙午ということなのでやっていきたい」





一方で、大きな懸案となっているのが新たなスタジアムの建設費調達です。新スタジアムは2028年4月の完成を予定し、建設費はおよそ158億円を見込んでいます。しかし去年10月、建設への支援を表明し主要株主となっていた企業とモンテディオとの関係が解消され、建設費およそ50億円の調達が白紙となりました。モンテディオ山形相田健太郎社長（11月）「我々としては11月、12月、できれば年内にはすべて決着させて前に進めるようにしたい」モンテディオ山形相田健太郎社長）12月）「12月末までに何らか目途を付けたい」しかし年末、相田社長はモンテディオのホームページ上で「現時点で具体的な内容などを発表できる段階に至っていない」などとするコメントを発表。元日に発表した「新年のあいさつ」では、「誤解や過度な期待を生むことを避ける」として言及しませんでした。新スタジアム建設について5日、相田社長に尋ねるとー。モンテディオ山形相田健太郎社長「前に進んではいる。しっかりと時間をかけて丁寧にやっている。その時期が来たらしっかりと話をさせていただくのでそこまで見守っていただきたい」具体的な協議の状況などの言及を避ける一方、「前に進んでいる」と事業が停滞していないことを強調しました。そして、リーグ戦が「秋春制」に移行する、今シーズンへの意気込みをこう語りました。モンテディオ山形相田健太郎社長「非常に長いシーズンになる。リーグ戦と百年構想リーグ（特別大会）を含めるといつもよりも1・5倍の試合数が開催される。また新しい我々を見に来てもらいたい。より多くの人たちと我々が目指している場所にたどり着くことが出来ればと思いますし、ぜひ会場に足を運んでもらいたい。応援よろしくお願いします」