IDでは最も従来の期待へ応える仕上がり？

電動の「ポロ」がやって来た。バッテリーEVのサブブランド、「ID」を掲げる近年のフォルクスワーゲンでは最も、従来の期待へ応える仕上がりになりそう。熟成感ある運転体験に、約2万2000ポンド（約449万円）からという、現実的な英国価格まで。

ID.ポロは、フォルクスワーゲン・グループの別ブランド、クプラのラヴァルと関係性が深い。小型EV用プラットフォーム、MEB＋を共にベースにするだけでなく、駆動用モーターとバッテリーも共有する。スケールメリットを得るために。



フォルクスワーゲンID.ポロ（プロトタイプ）

欧州でも重要な小型車市場は、ルノー5 E-テックにミニ・クーパー、ヒョンデ・インスターなどの登場で競争が激化。開発の迅速化とコスト低減による低価格化は必至で、ID.ポロを含めた4モデルが、スペインに構える工場の同一ラインで生産されるという。

フォルクスワーゲンは、バッジを張り替えただけのクルマではないと主張する。シャシー開発には、ブランド独自の達成目標が設定された。

VWらしい端正なボディ 航続は最長450km

正式発表前で派手なラッピングがボディを覆っていても、コンセプトカーのID.2 オールへ酷似したスタイリングは明らか。ホイールアーチのラインに太いリアピラーなど、フォルクスワーゲンらしく端正。空気抵抗を示すCd値は、0.26とのこと。

全長は4053mmで、従来から21mm短縮。全幅は1816mm、全高は1530mmある。ホイールベースは2600mmで、48mm伸ばされた。



フォルクスワーゲンID.ポロ（プロトタイプ）

駆動用モーターは、新世代のAPP290ユニット。最高出力は115psから210psまでの3段階の他、ID.ポロ GTIの226psも設定される。駆動用バッテリーも新構造で、37.0kWhのLFPユニットか、52.0kWhのNMCユニットが用意される。

航続距離は、容量の小さい方で最長299km。大きい方では450kmがうたわれる。急速充電は130kWまで。車重は1500kg前後に収まるという。

レトロモダンなモニターのグラフィック

インテリアも布でカモフラージュされていたが、後席側の空間が5 E-テックより広いことは間違いなさそう。荷室も435Lの大容量だ。

ダッシュボード上には、大きなメーター用モニターとタッチモニター。ステアリングホイールのスポーク部分には、複数のボタンが並んでいた。エアコンやオーディオは、実際に押せるハードスイッチで操作できるらしい。



フォルクスワーゲンID.ポロ（プロトタイプ）

モニターのグラフィックは、レトロモダン。初代ゴルフを模したメーターや、カセットデッキのようなオーディオが描かれる。想像以上に、印象は良かった。

優れた遮音性と衝撃吸収性 意外なほど上質

走り出して感心したのが、優れた遮音性と衝撃吸収性。このサイズのEVとしては意外なほど、上質に仕上がっている。ステアリングホイールの反応はダイレクトで、反応も素早い。210psのパワーも、極めて滑らかに立ち上がる。

カーブが続くルートでは、前輪駆動特有のアンダーステア傾向ながら、積極的に縫っていける。低抵抗の、EV用タイヤも影響していたようだが。ポロという性格を考えれば、

運転の魅力度には納得できる。5 E-テックより、快適性とのバランスは良いと思う。



フォルクスワーゲンID.ポロ（プロトタイプ）

サスペンションは、前がマクファーソンストラットで、後ろがマルチリンク。前側には、新しいダンパーとストラットマウントを採用し、カーブでのマナーを改善したという。専用サスペンションにハイグリップなタイヤが組まれる、ID.ポロ GTIが楽しみだ。

エンジン版から乗り換えても自然に馴染める

試作車による短時間の試乗でも、ID.ポロが高い実力を備えるであろうことは充分理解できた。フォルクスワーゲンらしい、熟成感ある落ち着いた走りに、上品で安心感の高いマナー。見た目や実用性も良さそうだ。実際の航続距離は、確かめられなかったが。

走行中は非常に静かで、既存のエンジン版ポロから乗り換えても、すんなり馴染めるはず。価格もお手頃になる見込み。実にフォルクスワーゲンらしい小型車だ。



フォルクスワーゲンID.ポロ（プロトタイプ）

◯：洗練された乗り心地 フォルクスワーゲンらしい走り味 競争力を得そうな価格

△：運転体験は期待ほど楽しくはないかも 実際の航続距離は不明

フォルクスワーゲンID.ポロ（プロトタイプ）のスペック

英国価格：約3万ポンド（約612万円／予想）

全長：4053mm

全幅：1816mm

全高：1530mm

最高速度：−km/h

0-100km/h加速：7.0秒（予想）

航続距離：450km

電費：8.0km/kWh（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：約1500kg（予想）

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：52.0kWh

急速充電能力：130kW（DC）

最高出力：210ps

最大トルク：29.5kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動