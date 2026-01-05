日本野球機構（NPB）が5日に仕事始めを迎え、榊原定征コミッショナー（82）がクライマックス・シリーズ（CS）の制度改革について言及した。勝率5割以下チームが出場する場合に「何らかのディスアドバンテージ、処置が必要と議論が進んでいる。調整が必要」と説明。早ければ今季からの変更を視野に、実行委員会などで議論されている。

「CS改革」の最大の焦点は勝率やゲーム差を基準に変更する「アドバンテージ制」。現行制度では勝率5割を下回ったり、首位から大差をつけられたりしたチームがファイナルステージ（S）に進出しても、アドバンテージは1勝で変わらず、改革を求める声が上がっていた。

勝率5割に満たないチームがCSに出場したのは過去7度で、全てセの3位。日本シリーズに進出したことはないが、24年にDeNAが3位から下克上日本一を達成した例はある。榊原コミッショナーは「5割を切ったチームでも3位になる。そういうチームがCSを勝ち抜いて仮に日本一になったことは幸か不幸かないが、皆さんも問題意識を持ってる。何らかの手を打った方がいい」と語った。

セ・パ両リーグは原則として足並みをそろえ、同一方式での実施を目指す方針。各球団の見解は一様ではなく、現行制度の継続を唱える球団もあり、今後も慎重に議論される。