お笑い芸人の狩野英孝さんが自身の公式Xを更新。

2026年の初詣シーズンに、実家の神社で、周囲のスタッフと協力して、御朱印1200枚を書いたことを報告しました。



【写真を見る】【 狩野英孝 】 三が日 実家の神社で 御朱印1200枚 「たくさんの差し入れありがとう」 ファンからの感謝の品に感激





狩野さんは公式Xにて「2026年、三が日無事に終えました。事故も無く無事に参拝に来て頂いた方々のお手伝い出来たかなと安心しております」と綴り、「今年は周りのスタッフのサポートもあって御朱印1200枚書き、多くの方々に配布できました！」と明かしました。





狩野さんは昨年末の12月31日の投稿で「今年も御朱印書かせて頂きました。400枚ほど書いて、あとは神社で直接と思ってたんですが、体調壊してしまいまして‥今は寝込んでます」と体調不良で寝込んでいることを明かしていました。





また、投稿された画像には、参拝者から寄せられた多数の差し入れが。テーブルの上には、狩野さんが好む飲料や菓子、温かいメッセージが添えられた品々などが所狭しと並んでいます。

狩野さんは「たくさんの差し入れありがとうございました！！お疲れ様でした！休みますっ！！」と感謝を表明し、激務を終えた安堵の様子を覗かせました。







狩野英孝さんは、宮城県栗原市にある『櫻田山神社』第39代神主であることでも知られ、毎年年末年始には帰省して神社業務に励んでいます。







この投稿に「3日間で1200枚…！？腱鞘炎どころか、右腕から火が出そうな数字ですね 神業、本当にお疲れ様でした！」「今年もたくさんの方に喜んでもらえてよかったですね」「差し入れの山がまるで宝の山！」「手書きで1200枚は凄まじいですね…！腕や指、大丈夫ですか？ゆっくり身体を休めてください」など、温かい労いの声が相次いで寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】