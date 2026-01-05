現在の社会と比べて「昔のほうが良かった」と感じる人は少なくありません。例えば50年前にあたる1975年の状況と現在を比べた場合、人々はどのように受け止めているのでしょうか。



【写真】50年前と現在…自国の状況をどう評価しますか（調査結果を見る）

世界最大規模の世論調査会社 イプソス株式会社 は、日本を含む世界30カ国で、現在と50年前を比べ、自国の状況をどう評価するかを尋ねる調査を実施しました。その結果、日本人の約5割が「1975年の方が幸福度が高い」と考えていることが分かりました。



調査では、「50年前の1975年と比べて、現在の自国の状況をどう評価するか」という設問に対し、幸福度や医療の質、教育制度の質など、複数の項目について回答を求めています。



このうち日本では、「人々の幸福度」について「1975年の方が良かった」と回答した人が48％と最も多くなりました。一方で、「現在の方が良い」と答えた人は12％にとどまっています。



一方、同じ設問でも項目によって回答の傾向は異なりました。「医療の質」については68％が「現在の方が良い」と回答しており、「教育制度の質」でも「現在の方が良い」とする割合は40％となっています。



幸福度に関する回答を世代別に見ると、「1975年の方が幸福度が高かった」と考えている割合は、ベビーブーマー世代で62％と最も高くなりました。年齢が下がるにつれてその割合は減少しますが、最も低かったZ世代でも34％が「1975年の方が幸福度が高い」と回答しています。これは、「現在の方が良い」と答えた割合（21％）を上回っています。



また、「50年前に生まれるか、今年（2025年）に生まれるかを選べるとしたらどちらを選ぶか」という質問でも、世代ごとの差がみられました。「1975年に生まれたい」と答えた割合が高かったのは、ベビーブーマー世代（47％）とX世代（36％）でした。一方、ミレニアル世代では「どちらも選ばない」が36％で最も多く、Z世代では「2025年に生まれたい」と回答した人の割合が最も高くなっています。



今回の調査結果について、イプソス株式会社代表取締役社長の内田俊一氏は、次のように述べています。



「第二次世界大戦後、日本経済は著しい成長を遂げ、1980年代には世界第2位の経済大国となりました。その時代を生きた人々はしばしば『50年前』を懐かしく思い出します。数々の困難や災害があったにもかかわらず、人々は、ゆったりとした生活のペース、強い人と人とのつながり、地域の助け合いなど、前向きな側面を記憶している傾向があります。先の見通しが立てやすい時代でもあったと言えるでしょう。今日では、テクノロジーや医療、人権などの進歩による恩恵を受けている一方で、未来はより不確実に感じられています」



調査は、日本を含む世界30カ国の2万3772人を対象に、2025年8月から9月にかけて実施されました。