「リムジン級」の広々ソファシートがスゴい！

かつて「安価で実用的」なことが美徳とされていた軽自動車ですが、現在では価格200万円を超えるモデルも珍しくなく、価格に見合った高級感あふれる上質な車種も増えています。

そんな時代を先取り、大人4名がゆったりとくつろげる軽自動車が過去に存在していました。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「ちいさな“軽”高級車」です！ 画像で見る（30枚以上）

2009年に登場したダイハツ「タントエグゼ」は、「小さな高級車」とも呼べる存在として、今なお根強い支持を集めています。

タントエグゼは、2代目の軽スーパーハイトワゴン「タント」をベースに開発された「大人向けタント」といえるモデルでした。

子育て世代に高い人気を誇っていたタントに対し、タントエグゼは子育てが終わった夫婦や新婚・未婚のユーザーをターゲットとしたラグジュアリーな軽自動車として位置づけられていました。

タントからの派生モデルではありますが、ドアは4枚すべてがヒンジドアを採用。Aピラーはタントよりも傾斜がついており、従来の「箱型」イメージから脱却した形状となっています。

全8色のボディカラーが用意され、高級感の象徴とも言える「シルキーゴールドマイカメタリック」も選択可能でした。

タントエグゼの最大の特徴は、何といっても大人がくつろげる余裕の室内空間です。

コンパクトなエンジンルームと四隅に配置されたタイヤにより、2490mmという長いホイールベースを確保し、広々とした室内長を実現しています。前後席の最適配置によって、前後乗員間距離は1065mmにまで広がり、ゆとりある空間を創出しました。

床面を低く設計することで、室内高は1385mmを確保しつつも、後席のヒップポイントを710mmに設定。これにより、見晴らしの良さと座り心地の良さを両立させています。

シートは「グラマラスコンフォートシート」と名付けられ、座面とシートバックのサイド部分に立体的な造形とボリュームを持たせたデザインが特徴です。

ホールド性を向上させながらも、シートクッションには十分な厚みと心地よい柔らかさがあり、体を包み込むようなゆったりとした座り心地を実現しています。

さらに後席シートでは、ひざ下からふくらはぎ部分にも張りのあるふくらみが設けられており、これがオットマン効果を生み出します。常にオットマン付きのシートに座っているような快適さを提供する工夫がなされているのです。

左右分割式のリクライニング機構や255mmというロングスライド機構、センターアームレストも標準装備。タントエグゼは、運転席よりも後席に長く乗っていたくなる、まさに「小さな高級車」として設計されていました。

また、比較的高い位置に設定された後席のヒップポイントと相まって、自然な姿勢での乗り降りが容易であり、大型の荷物の出し入れもスムーズに行えます。

ソファのような座り心地のシートとフラットなフロア、そして美しい曲面で包まれるようなインテリアは、上級ミニバンのような空間を演出し、小さなボディからは想像できない高級感を実現しています。

※ ※ ※

かつて昭和の時代には、後席の快適性が重視されるファミリーカーといえば「セダン」が定番でした。しかし現代では、その座をSUVやミニバンに譲っています。

今後の自動車市場において、セダンやワゴン、そして軽自動車でも後席の快適性をさらに高めることで、ファミリー層の支持を集める可能性があるでしょう。後席を重視した軽スーパーハイトワゴンは、今後ますます注目を集めるカテゴリーになると考えられます。

※ ※ ※

シート形状や作り込みの工夫だけで上質な座り心地を実現したタントエグゼは、日本の自動車史に残る“ちいさな高級車”の先駆けといえるモデルです。

全長3.4m級の限られた軽規格サイズの中で、最大限の快適性を追求した姿勢は、現代の自動車開発にも通じる重要な視点ではないでしょうか。