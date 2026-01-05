BBSジャパンLINE公式アカウントも必見

ホイールメーカーのBBSジャパンが、2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市）で開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」（東京オートサロン）に出展します。

BBSジャパンは2026年で創立55周年を迎え、新たなタグラインを東京オートサロン会場で発表するとしており、同社ブースではそれをテーマに、ドイツ子会社「BBS Motorsport」製ハイパフォーマンスモデルを展示するとのことです。またBBS Motorsport社が開発中の、マグネシウム鍛造ホイールのコンセプトモデルを世界初公開。ほかにも、8年ぶりに新カラーをラインナップするホイール「LM」や、伝統的な17本クロススポークの「SUPER-RS」といった製品も展示します。

【画像】東京オートサロンBBSジャパンブースでもらえるグッズとは？

展示車両としては、新素材FORTEGA鍛造ホイール「FL」を装着したメルセデス「AMG G 63」がお目見え。なお「FL」のラインナップには22インチが追加されるとのことです。

10日と11日には、午前と午後の各2回、「BBSジャパン スペシャルトークショー」も開催されます。モデルでタレントの沢すみれさん司会のもと、レーシングドライバーの藤波清斗選手、柳田真孝選手、井口卓人選手、山内英輝選手が登壇します。

また、BBSジャパンは2025年12月26日にLINE公式アカウントを開設。公式アカウント開設記念として、ブースへの来場者が、BBSジャパン公式LINEアカウントの「友だち」登録画面を提示すると、コットンバッグが贈呈されます（※なくなり次第、配布終了）。なお、「友だち」登録をしておくと、アカウントを通じて、鍛造ホイールの最新情報をはじめとしたコンテンツが定期的に配信されるとのことです。

BBSジャパンのブースは東館8ホールの予定です。