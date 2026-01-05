【高額シールが安ショボ交換！】今なら買える！大人だもん！「買うぞ〜ッ」＜第16話＞#4コマ母道場
昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！ しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？ どう思いますか？
第16話 好きだったらいいじゃん
【編集部コメント】
シール集めママ、誕生の瞬間です！ 「シールを大切に使う」、その「大切」なんて人それぞれ。1枚1枚大切に手紙に貼る、シール帳に貼り続ける、いろんな人と交換する。雑にさえ扱わなければどれも正解でしょう。シールを意に反した使い方をされたことでわが子を咎めてしまうくらいなら、ママだって観賞用としてシールを集めてもいいと思います。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第16話 好きだったらいいじゃん
【編集部コメント】
シール集めママ、誕生の瞬間です！ 「シールを大切に使う」、その「大切」なんて人それぞれ。1枚1枚大切に手紙に貼る、シール帳に貼り続ける、いろんな人と交換する。雑にさえ扱わなければどれも正解でしょう。シールを意に反した使い方をされたことでわが子を咎めてしまうくらいなら、ママだって観賞用としてシールを集めてもいいと思います。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら