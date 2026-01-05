¥Ø¥½½Ð¤·Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇNY¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¹ßÎ×¡ªµÜÏÆºéÎÉ¤¬ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤È¤Æ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¤é¾È¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¡Ö»ä¤Ï¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤Íè¡×
¡¡¿·Ç¯¤òÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡Ã¯¤¬¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤¿¤«¤Ê¡£»ä¤Ï¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µHKT48¤Ç´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎµÜÏÆºéÎÉ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£¤Ø¤½½Ð¤·¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÂçÃÀ¤Ê°áÁõ»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¤é¾È¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÅ·»È¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦!¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Î¹¤Ë»ä¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£