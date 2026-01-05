◆全国高校ラグビー大会 準決勝 19―38京都成章（5日、花園ラグビー場）

ノーサイドの瞬間、涙があふれてきた。「3年間、きつい思いもしたけど仲間と支え合ったことを思い出した。スタンドで応援してくれるみんながナイスファイトと言ってくれて。泣かないと決めていたけど、涙が出てきました」。東福岡のWTB平尾龍太（3年）は試合後も涙が止まらなかった。

防戦が続く中、平尾は大きな見せ場をつくった。12点を追う前半27分、自陣22メートルライン付近でボールを受けると、そのまま敵陣のトライラインまで10メートル付近まで約50メートルを一気に駆け抜けた。ラックからCTB八尋奏（2年）、SO藤野桜生（3年）とつなぎ反撃のトライ。「みんながつないでくれたボールなので絶対にゲインしてやろうっていう気持ちでした。トライにつながって良かった」と渾身（こんしん）のプレーを振り返る。

4兄弟の末っ子。兄3人も東福岡ラグビー部でプレーした。12歳年上の長兄の応援で行った小学校入学前からずっと東福岡のラグビーを見て育ってきた。兄たちが着たグリーンジャージーを着て花園に立つのは最後。「小さい頃から見てきた憧れもあったし、これを自分も着られるのはうれしかった」。前回も花園を経験したが、準々決勝で思ったプレーができず「自分より強い相手や体格で上回る選手に対して何もできなかった。チームに貢献できなかった」と悔いが残った。1年間、タックルや大きな相手への当たり方などを見つめ直し練習してきた。

兄弟は4人ともバックスで長兄と2番目の兄は同じWTBだった。「一番上のお兄ちゃんは『もっとこうしたらいいんじゃない』とかアドバイスをくれて、やってみたらうまくいったこともあった」と兄も最後の花園に臨む弟を後押ししてくれた。

兄弟にとっても「最後」の花園。決勝進出はならなかったが精いっぱい戦う姿を見せられた。「全力を尽くしたので、家族みんな『ナイス』と言ってくれると思います。高校はこれで終わりだけど、大学でまた応援してもらえるようにひたむきに努力していきたい」。春からは明大へ。大学でも日本一を目指してラグビーにうちこむ弟を、兄たちはまた後押ししてくれるだろう。（前田泰子）