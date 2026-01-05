ソフトバンクは5日、仕事始めに合わせて、みずほペイペイドーム内で鏡開きを行った。昨季はリーグ2連覇と5年ぶりの日本一を達成。城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）は「昨年と同じことをしていても戦えない。全く新しいチームを作るつもりで取り組んでいる」と抱負を語った。

今季は、福岡移転後初となるリーグ3連覇を目指す。和装で鏡開きに参加した城島CBOは「昨年が最高だったので今年は大変不安。11球団が打倒ホークスとして向かってくる」と気を引き締めた。昨年末には、2年連続で最多勝に輝いた有原が古巣の日本ハムへ復帰。戦力流出は痛手としつつも「われわれのファームの育成状況からすると十分、出てくる投手が活躍してくれると思っている」と若手投手の台頭を期待した。

昨季は主力にけが人が相次いだが、若手選手の成長もあり日本一となった。城島CBOは「戦力が最高の戦力ですし、今が最強のチームだと思ってます」ときっぱり。新年早々から3連覇へ向けた強い自信をみなぎらせた。（鬼塚淳乃介）