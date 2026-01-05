新年早々、驚いた。神村学園のＦＷ・倉中悠駕（３年）の、“無重力ヘッド”だ。

４日にＵ等々力で行われた全国高校サッカー選手権大会準々決勝の対日大藤沢の後半、ゴール前に蹴り込まれたクロスにレンズを向けた瞬間だった。日大藤沢のディフェンダーの背後から驚異的な跳躍力で跳び上がって頭を合わせ、４点目のシュートを決めた。数分前にはハットトリックを達成していただけに、騒然となった場内が、衝撃の大きさを物語っていた。

私はすぐに撮影したコマを液晶画面で確認したが、まるで踏切り板を使ったかのようなハイジャンプ。そして無重力を感じさせるヘディングシュートに驚かされた。試合後の取材で恥骨を疲労骨折していたため、痛め止めの薬を服用していたことが分かり、さらにびっくり。万全の状態なら、もっと“馬力”があるということか。

初戦から３試合連続ゴール。大会６得点で単独トップに躍り出た。鹿児島城西・大迫勇也（現Ｊ１神戸）が記録した大会最多の１０得点も夢ではない。この日は左足で２本、右足で１本、そして“無重力ヘッド”で４本目をゲット。まさに縦横無尽の得点力から目が離せない。

（デイリースポーツ・開出牧）