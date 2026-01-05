エンゼルス・菊池雄星投手（34）が、五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ」に出演。メジャー挑戦を目指す菊池に西武の助っ人がくれた珍アドバイスを明かした。

西武時代の2015年オフにロサンゼルスでメジャーのプレーオフを観戦。鳥肌が立ち、「ここで投げたい」と気持ちに火が着いた。

帰国して球団に相談。「3年間2桁勝って、チームも優勝したらいいぞ」と約束してもらった。

菊池は順調に白星を積み重ねる。

当時、登板前にうどんを食べるのがルーティンだったが、日本で9年プレー。2016年から3年間西武に在籍したブライアン・ウルフ投手から「お前メジャーに行ったらうどんなんて食えないぞ。ピザ食って投げろ」とアドバイスされた。

「前の日でもいいからピザ食え。それでも投げられるって体に覚えさせろ」という。

メジャー経験がある五十嵐氏は「マジ？」と爆笑したが、菊池は「やりました」と明かした。

自宅では夫人がつくり、遠征先ではウルフとピザチェーン店に出かけて食べたという。

五十嵐氏は「メジャーでピザなんて食わないでしょ？」と突っ込まれ、菊池氏は「まったくないですね。凄いご飯揃ってる。マイナーの話だったのかな？」と、ウルフの謎アドバイスに苦笑いした。