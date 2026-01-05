お笑いタレントのいとうあさこ（55）が4日放送のTBS系「情熱大陸」（日後11・30）に出演。ブレークのきっかけとなったネタについて語った。

いとうは1970年東京に生まれ、小学校から高校まで、女子御三家と呼ばれる進学校・雙葉学園で過ごした。その後進路に悩み、親への反発もあって大学に行かず、家を出て一人暮らしを始めた。

アルバイトで食いつなぎ、演劇の専門学校へ。次第にお笑いに魅かれるようになり、友人とコンビ「ネギねこ調査隊」を結成したが、6年で解消。ピンでブレークしたきっかけは、漫画「タッチ」の浅倉南ネタだった。

いとうは浅倉南ネタについて「本当に各番組(の出演者を決めるネタ見せ)で全部落ちてて。“イライラするっていう言葉も良くないなあ”とか、“後ろ向きだな”とか、“もっと暗くいった方がいいんじゃない？”とか言われて全部落ちていたんですけど」と意外な過去を告白。

それでもある日、番組で夏の屋外イベントがあり、番組側からは違うネタでと言われたが、「南ちゃんのネタが一番しっくり来ているんで、1回思いっきりやらせてもらっていいですか」と直談判したという。

そうして許可をもらい、「やったらめっちゃウケて」といとう。「なんか本当に“ドーン！ドーン！”っていう感じだったんですよ」と手ごたえを感じたとした。

「ってなると、本当に決めるのこっちじゃないなって」と実感したと回顧。「人に言われて、それ面白くないよなとか、違うんじゃないかなっていうことをやって、スベったり、批判されたりした時に、“えっ、あの人が言ったもん”って言えない仕事じゃないですか」と言い、「って思うと全部責任が自分だから、自分がちゃんと面白いと思ったもの、自分が良しと思ったものだけを、ただ実直にやり続けるって感じです」と現在の思いを語った。