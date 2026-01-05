9Ï¢µÙ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¡Ì¤½¢³ØÃË»ù¤Î»àË´»ö¸ÎÂ³¤¯¡¡ÅÔ¿´¤Ï48Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö»°¤¬Æü¤ÎÀÑÀã¡×¡Ä³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤¬¸òÄÌ¤Ë±Æ¶Á
¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿2026Ç¯¡¢ºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß¤¬»ô°é¥¨¥ê¥¢¤«¤éÃ¦Áö¡£
±à¤ÏÆþ±à¼Ô¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ°Êª±à¤òÎ×»þµÙ±à¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¨¤²¤¿¤Î¤Ï2Æ¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ê¥¯¥ª¥ª¥«¥ß¤Î1Æ¬¡¢¥á¥¹¤Î¡Ö¥¹¥¤¡×¤Ç¤¹¡£
ÄÌÊó¤«¤é4»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å2»þ²á¤®¡¢±à¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Ëã¿ì½Æ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÊá³Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ±à¼Ô¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¤¤â¸µµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¤Ï¿¢ºÏ¤òÅÁ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ò³Ö¤Æ¤ëÍÊÊÉ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆÃ¦Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¦Áö¤ò¼õ¤±¡¢±à¤Ç¤Ï¿¢ºÏ¤Î¤»¤óÄê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÆ±¤¸Æü¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ç5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¶´¤Þ¤ì»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®Ã®»Ô¤ÎÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë¾å¤ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¹ß¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥ä¡¼¤Ë±¦ÏÓ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥¡¼¾ì¤Ï´í¸±À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë´Æ»ë°÷¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¡¦¶ÌÀî¸¬²ðÁí»ÙÇÛ¿Í¡§
¡Ê´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤Ï¡Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ë¥²¥ì¥ó¥Ç¤ÎÍÎÁ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤¤¤¿¤¬¡Ê»ö¸Î¸½¾ì¤Î¡Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³¢Æü¤Î31Æü¡¢¿·½É±ØÀ¾¸ýÉÕ¶á¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿10Âå¤Î³°¹ñ¿Í½÷À2¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Ï¿À¸Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¹âµé¼Ö¤Ç¿®¹æµ¡¤ÎÃì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÄä»ß¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¸µÆü¡£
¿À¼Ò¤ä»û¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î½é·ØµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Èá·à¤âµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç3ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î9³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤ÏÅö»þ¡¢½é·Ø¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·Î¾¿Æ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬¿²¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ½é·Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Éô²°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÃË¤Î»Ò1¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¥Ù¥é¥ó¥À¤Îºô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÆü¤Î¸á¸å¤Ë¤Ïºë¶Ì¸©¤Ç¡¢Æ§ÀÚ¤ÇÎó¼Ö¤È¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
Îó¼Ö¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏÇò²¬»Ô¤ÎJR±§ÅÔµÜÀþ¤ÎÆ§ÀÚ¡£
¼×ÃÇµ¡¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¤ëÆ§ÀÚ¤Ë67ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¿ÊÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±§ÅÔµÜÀþ¤ä¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Î»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íâ2Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç½éÀã¤¬¹ß¤ê1cm¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ·î»°¤¬Æü¤ËÅÔ¿´¤ÇÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤Î¤Ï48Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤äÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤¹¤ëÃæ¡¢ºë¶Ì¡¦ÃáÉã»Ô¤Î»³¤Ë¤¢¤ë»°Ê÷¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç2Æü¤ÎÌë¤«¤éÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó70Âæ¤Î¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¡£
»²ÇÒµÒ¤Ê¤É130¿Í¤Û¤É¤¬µ¢Âð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶Æâ¤ä¼Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Åç¸©¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤â¡¢2Æü¤ÎÌë¤«¤éÍâÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¼Ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢°ìÉô¶è´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°Êª¤ÎÃ¦Áö¤ä¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¡¢ÂçÀã¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï5Æü¤¬»Å»ö»Ï¤á¡£
2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£