文化放送で放送中の『timelesz佐藤勝利・原嘉孝のレコメン！』（毎週火曜日 午後10時00分～深夜1時00分）では、原嘉孝がパーソナリティを担当する1月6日（火）の放送に、DOMOTO・堂本光一がゲスト出演する。

2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』。火曜日の『レコメン！』のパーソナリティは、昨年11月からtimeleszの佐藤勝利と原嘉孝が週替わりで担当している。

2026年初の放送となる1月6日（火）は、音楽、舞台、ミュージカルなど、多方面で第一線を走り続けるDOMOTOの堂本光一をゲストに迎える。堂本といえば、圧倒的な表現力とストイックな姿勢で多くのファンを魅了しており、原にとっては背中を追い続けてきた存在。堂本と原が生放送のラジオで共演するのは、今回が初となる。

また、堂本と原は、舞台「Endless SHOCK」での共演を通じて交流を深めてきた間柄。放送翌日の1月7日（水）には「Endless SHOCK 2024 the Last Year」Blu-ray&DVDが発売されることもあり、共演時の思い出や裏話が飛び出すかも!? ラジオならではの距離感で語られる、ここでしか聴くことのできないトークに注目だ。番組では、リスナーからのメールを募集中。テーマは「光一さんに聞きたいこと」。メールの宛先は、reco@joqr.netとなる。

【番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）駒木根葵汰 （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） （水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉、Aile The Shota、ラブライブ！シリーズ、Girls²、田中れいか