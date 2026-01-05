B’z、TVアニメ「名探偵コナン」新オープニングテーマに決定 通算8曲目のタッグへ
【モデルプレス＝2026/01/05】B’zが歌う新曲「Heaven Knows」が、1月10日よりTVアニメ「名探偵コナン」の新オープニングテーマに決定した。
2025年末に発表されたとおり、新エンディングテーマは倉木麻衣が担当。1月10日からは、長年コナンと歩み続けてきたB’zと倉木麻衣という2組の豪華アーティストの新曲が、アニメ「名探偵コナン」を鮮やかに彩る。
◆B’z「名探偵コナン」新オープニングテーマに決定
ついに開幕したTVアニメ「名探偵コナン」30周年。1999年の「ギリギリchop」から始まったコナンとB’zのタッグは、テレビシリーズでは2022年の「SLEEPLESS」以来となり、今回で通算8曲目となる。新オープニングテーマのタイトルは「Heaven Knows」。さらに、B’ｚの2人から、アニメ30周年を迎えるコナンへの想いを込めたコメントも寄せられている。
また、【アニメ】名探偵コナン公式YouTubeでは、歴代のオープニング・エンディング映像を一挙公開中。数々の名曲と映像で、30年の歩みを楽しむことができる。現行のキービジュアルも、アニメ30周年版へとリニューアル。「キミがいてくれたから、いまがある。30周年、そして次の謎へ――」というキャッチコピーには、名探偵コナンを愛するすべての視聴者への感謝が込められている。さらに、ビジュアルには懐かしい場面写が散りばめられている。（modelpress編集部）
◆B’z松本孝弘・稲葉浩志コメント
「名探偵コナン」テレビアニメ30周年おめでとうございます！B’zとしても今までさまざまな曲でご一緒させていただき、我々の歩んできた道のところどころにコナンに関わる曲が道標のように屹立しています。そしてこの記念すべき30周年の年に、久しぶりにオープニングテーマを担当することになり、我々も興奮して制作に臨みました。「Heaven Knows」が「名探偵コナン」にさらに勢いをつけられる作品になれば、もう最高です。どうぞお楽しみに！
B’z松本孝弘・稲葉浩志
◆B’z歴代コナン楽曲一覧
【テレビシリーズ】
・ギリギリchop（1999 OP）
・衝動（2006 OP）
・Don’t Wanna Lie（2011 OP）
・ピルグリム（2011 ED）
・Q＆A（2013 OP）
・世界はあなたの色になる（2016 OP）
・SLEEPLESS（2022 OP）
・Heaven Knows（2026 OP）
【映画】
・ONE（1999 映画「名探偵コナン 世紀末の魔術師」主題歌／第3弾）
・Everlasting（2002 映画「名探偵コナン ベイカー街の亡霊」主題歌／第6弾）
・ゆるぎないものひとつ（2006 映画「名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌」主題歌／第10弾）
・Don’t Wanna Lie（2011 映画「名探偵コナン 沈黙の15分」主題歌／第15弾）
・世界はあなたの色になる（2016 映画「名探偵コナン 純黒の悪夢」主題歌／第20弾）
