新婚の元AKB48メンバー、海鮮いなり寿司・飾り切りかまぼこ・煮物…ズラリと並んだ正月料理公開「手が込んでてすごい」「幸せ伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/01/05】元AKB48の加藤玲奈が1月4日、自身のInstagramを更新。正月の食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の28歳元AKB「彩り豊かで豪華」手作り正月料理ズラリの食卓
【Not Sponsored 記事】
◆加藤玲奈、手作り正月料理披露
加藤は「1枚目…手作りお正月ご飯つくった 2枚目…モアちゃんとお出かけして旦那っちと旦那っちの友達と食べたピザ 3枚目…旦那っちと旦那っちの友達とお家で海鮮鍋した」とつづり、正月の様子を公開。手作りだという正月料理のショットでは、いくらやたこなどが乗ったいなり寿司や飾り切りされたかまぼこ、野菜がたっぷりと入った煮物などがズラリと並んだ様子が収められている。
◆加藤玲奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手が込んでてすごい」「正月から豪華」「手作りしたの流石」「旦那さん羨ましい」「彩り豊かで豪華」「夫婦での初のお正月楽しめたみたいで良かった」「素敵な食卓」「幸せ伝わる」などと反響が寄せられている。
加藤は、2025年8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】