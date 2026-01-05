北日本・北陸はドカ雪に警戒 7日は北海道で猛吹雪のおそれ

気象庁によると、北日本から東日本の日本海側を中心に大雪が続いており、7日（水）にかけても、断続的に荒れた天気となる見込みです。

向こう一週間は、数日おきに寒波がやってくる「荒天のサイクル」となりそうです。 特に8日（木）と10日（土）は、再び低気圧が発達して冬型の気圧配置が強まるでしょう。今後の気象情報に注意してください。

画像で掲載しているでは、8日には日本海側で大雪が予想されている地域もあります。

＜５日夜から6日にかけての大雪＞

現在、日本付近は冬型の気圧配置となっており、上空には非常に強い寒気が流れ込んでいます。 このため、北日本から東日本の日本海側を中心に雪が強まっています。

6日夕方までの24時間に予想される降雪量は、多い所で、

▼東北地方で70センチ

▼北海道と北陸地方で40センチとなっています。

（予想降雪量は今後の状況で変わる場合があります。気象台から発表される最新の数値を確認してください。）

短時間での積雪の急増による交通障害や、なだれ、着雪に注意が必要です。また、北陸などでは雷を伴った荒れた天気にも注意してください。

＜あさって7日は北海道で猛吹雪か＞

6日の後半には一旦冬型が緩みますが、油断はできません。 7日（水）は、日本海で発生した低気圧が急速に発達しながら北日本へ進む見込みです。 この影響で、北海道では非常に強い風が吹き、猛吹雪や高波に警戒が必要です。

また、西日本から東日本にかけても大気の状態が非常に不安定となり、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に気をつけください。

＜週間予報：数日おきに寒波＞

向こう一週間は、数日おきに寒波がやってくる「荒天のサイクル」となりそうです。 特に8日（木）と10日（土）は、再び低気圧が発達して冬型の気圧配置が強まるでしょう。

日本海側を中心に大荒れの天気となる可能性がありますので、最新の情報を確認するようにしてください。

＜ポイント＞

7日（水）は「爆弾低気圧」のような発達も。低気圧が急速に発達しながら北上し、全国的に大気の状態が不安定に。

北海道：暴風雪・高波に警戒。非常に強い風が吹くおそれがあります。

西日本～東日本：落雷、竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意が必要。

＜ポイント2＞

週末にかけて「荒天」繰り返す。今週は、低気圧の通過と冬型の強まりが周期的にやってくるおそれ。

8日（木）・10日（土）

低気圧がオホーツク海で発達し、冬型の気圧配置が強まる。北日本の日本海側を中心に、大荒れの天気となる可能性。雪・雨シミュレーションでは、北陸で大雪もおそれ。太平洋側（東京・大阪など）は、期間を通して晴れや曇りの日が多い見込み。

受験シーズンや成人の日の連休が近づいています。交通情報や気象庁が発表する最新の気象情報を確認してください。

