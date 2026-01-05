■これまでのあらすじ

ハンドメイドが趣味の真希子はママ友から「プロみたい」と褒められたことがうれしくて、手作りのヘアゴムを作っては手当たり次第ママ友たちに売るようになっていた。稼ぐ喜びに取り付かれるなか、材料費代わりにヘアゴムをつけた子どもの写真をSNSにあげたいと思うようになって…。



私のハンドメイドのヘアゴムは大人気！ みんなが喜んでくれるから、どんどん作らないと！でも、小銭を持ち歩いていないママ友もいるし、毎回準備させるのも大変かも…。

そこで、ヘアゴムをつけた子どもたちの写真をSNSにアップさせてくれたら材料費はタダでいいと提案してみることにしました。買う方はタダでうれしいし、私は宣伝になってうれしい。うん、これならもっとたくさんの人に私のヘアゴムを知ってもらえるはず。そう思ったのに、子どもの顔を出すことに難色を示すママ友がいて…。作らせておいて写真1枚撮らせないなんてケチすぎない？そういう意地悪な人には材料費をしっかり請求しようと思います。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)