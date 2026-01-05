ÃÎ»ö¤ËÊ¹¤¯2026Ç¯¤Î²¬»³¸©À¯¤Ï¡©¡¡¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ä¶õ¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ê¤É
²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö
¡¡²¬»³¸©¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤ä²¬»³¶õ¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ê¤É2026Ç¯¤Î¸©À¯±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÜÀî¼þ»° ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö2026Ç¯¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤»ö¶È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö°ú¤Â³¤¤ä¤Ï¤ê¾¯»Ò²½ÂÐºö¡¢¼«Á³¸ºÂÐºö¡¢¼Ò²ñ¸ºÂÐºö¤Ë¤ÏµîÇ¯°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µîÇ¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀë¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃæ¿È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯1Ç¯¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤¬Îã¤Ëµó¤²¤¿°ì¤Ä¤¬¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ä¥µ¥Ýー¥¿ーÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬À°È÷¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯12·î2Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸©µÄ²ñ¤ÎÅúÊÛ¤Ç¡¢²¬»³¸©¤¬µÄÏÀ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò½é¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¨µÄÂÎ¤ÎÀßÃÖ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢12·î24Æü¤Ë¤ÏÀ°È÷¤òµá¤á¤ëÃÄÂÎ¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÀî¥¢¥Ê¡Ö¸©¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¤Þ¤À²æ¡¹¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÂ¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¶¨µÄ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ³§¤µ¤óÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·ëÏÀ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÜÀî¥¢¥Ê¡ÖÂ¤¤ë¡¢Â¤¤é¤Ê¤¤¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µÜÀî¥¢¥Ê¡Ö²¬»³»Ô¤È¤Î´Ø·¸¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡ÖJR²¬»³±Ø¤¬¤¢¤ë²¬»³»Ô¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë²¬»³»Ô¤ÏÂçÊÑÍÎÏ¤Ê¸õÊäÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç²¬»³»Ô¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÜÀî¥¢¥Ê¡Ö²¬»³¶õ¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë´ðËÜ·×²è¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡ÖÆÃ¤Ë¹ñºÝÊØ¡¢²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë²æ¡¹¤Î¼ýÍÆ¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£ー¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÇ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬½½Ê¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¤¤Á¤ó¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¬»³¸©Ä£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÂç»ö¤ÊÌò³ä¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡1988Ç¯¤Ë³«¹Á¤·¤¿²¬»³¶õ¹Á¡£²¬»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯ÅÙ¤Î¹ñºÝÀþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÌó22Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£¸©¤Î»î»»¤Ç¤Ï2050Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï85Ëü¿Í¤ËÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¸©¤Ï2ÊØÆ±»þ¤ËÈ¯Ãå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤ò²þ½¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤À¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¥É¥ó¤ÈÊØ¿ô¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤Ï5Ç¯¡¢10Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤ì¤Ð¤³¤ì¤«¤é¤â½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤¹¤ë¤«¤³¤ì¤¬¼Â¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÜÀî¥¢¥Ê¡ÖµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¥«¥¤ÎÂçÎÌ»à¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¸½¾õ¤ÎÇ§¼±¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö²¬»³¸©¤Î¥«¥ÍÜ¿£¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ø¤¤»à¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²¬»³¸©¤¬2025Ç¯11·î²¼½Ü¤Ë¸©Æâ6¤Ä¤Îµù¶¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö1Ç¯¤â¤Î¤Î¥«¥¡×¤¬72¡ó¤«¤é16¡ó¡¢¡Ö2Ç¯¤â¤Î¤Î¥«¥¡×¤¬83¡ó¤«¤é73¡ó»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤¿å¤Î²¹ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥«¥¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¹¤Þ¤ê¡¢È÷Á°»ÔÆüÀ¸Ä®¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¥«¥¥ª¥³¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ÇµÒ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÜÀî¥¢¥Ê¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æº£¸å¤âÂ³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê²¬»³¸©¡¿°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ ÃÎ»ö¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤Î¤¢¤Î¹â¤¤³¤¿å²¹¤¬²¿½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¡¢¥Ë¥åー¥Îー¥Þ¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿å»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â²¹ÂÑÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡×