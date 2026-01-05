荒木優奈（20歳／メルセデス・ランキング7位）

1年目は全36試合に出場し、初優勝にメルセデスランキング（MR）7位。獲得賞金も1億円の大台に乗せたが、高校時代に「日本ジュニア」を制したナショナルチーム（NT）の元エースとすれば「物足りなさ」も残る。NTの先輩である古江彩佳（25）は、実質1年目だった2020-21年は、46試合で6勝を挙げた。当時は獲得賞金額で決まっていた「女王」の座は稲見萌寧（26）に譲るも、MRは堂々の1位。同年のスタッツも軒並みベスト5に入っており、“1年目”とは思えない好成績を残した。

「その古江と比較するのは酷ですが」と前置きして、ツアー関係者がこう言う。

「荒木の持ち味は攻撃的なゴルフ。主なスタッツで目立つのは、バーディー数（422）とバーディーかそれより良いスコアを獲得する率を表すパーブレーク率（21.2755）の3位。スコア60台のラウンド数38も4位です。課題は、パーオン率（70.3039=26位）にリカバリー率（64.9329=15位）、サンドセーブ率（46.4286=32位）のアップです」

荒木の初Vは台風により36ホールの短縮競技だった。2勝目は3日間や4日間の大会で勝って、“まぐれ優勝”の声を吹き飛ばしたいそうだが、「力のある選手ですからすぐに勝ちますよ。それより来季の目標は年間女王といいますから、複数回優勝はもちろんのこと、現在61位の世界ランキングを早く50位以内まで上げて、ポイントの高い海外メジャーにも数試合挑戦して欲しいですね」（前出のツアー関係者）。

2年目の女王戴冠なら古江超えとなるが。