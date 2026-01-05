都玲華（21歳／メルセデス・ランキング50位）

充実のオフが待っているはずだった。

「婚姻関係が破綻」の男と交際する女の事情…女子ゴルフ都玲華は30歳年上のコーチと関係解消

ルーキーながら来季のシード権を獲得。自身の2025年シーズン最終戦となった11月20日開幕のエリエールレディスを通算2アンダーの26位タイで終え、メルセデスランキング上位50人に与えられる来季シードを50位で確定させた。

「こんなに体が動かなかったのは初めて。来年は優勝したいです」

ファンを魅了する笑顔で26年シーズンでのブレークを誓った3日後だった。プロ入り前から指導を受ける30歳上の既婚コーチとの“禁断愛”を報じる「文春砲」が炸裂。自身のインスタグラムで事実と認めて謝罪、「今回の件で、私の一番大事な両親を悲しませることは出来ないと思い、交際関係およびコーチ契約を解消する事を決断いたしました」と記した。

最悪のオフとなり、その“後遺症”が心配されるが、さるツアー関係者はこう言う。

「ショックは大きいでしょうが、都は周囲のバックアップ体制がしっかりしています。都の父・英樹氏は地元徳島で有名な実業家。18歳で人材派遣会社を起こし、次々に事業を拡大。起業家の育成にも力を入れ、全国各地で『年収1億円の方程式』と題した講演会を開いていたほどです。所属は大東建託で、マネジメントも大手代理店が担当しています。もともと、アマ時代からツアーの主催者や運営の関係者に、必ず手土産を持って挨拶に訪れるなど性格の良さは評判です。周囲のバックアップで立ち直れるのではないか」

そうあって欲しい。