欧州株　防衛株とともに資源関連株が堅調、ベネズエラ危機を商機ととらえる面も
東京時間17:57現在
英ＦＴＳＥ100　 9976.37（+25.23　+0.25%）
独ＤＡＸ　　24814.60（+275.26　+1.12%）
仏ＣＡＣ40　 8239.20（+43.99　+0.54%）
スイスＳＭＩ　 13177.51（-89.97　-0.68%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:57現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48672.00（+56.00　+0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6917.25（+16.75　+0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25519.25（+134.00　+0.53%）