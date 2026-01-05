欧州株 防衛株とともに資源関連株が堅調、ベネズエラ危機を商機ととらえる面も
東京時間17:57現在
英ＦＴＳＥ100 9976.37（+25.23 +0.25%）
独ＤＡＸ 24814.60（+275.26 +1.12%）
仏ＣＡＣ40 8239.20（+43.99 +0.54%）
スイスＳＭＩ 13177.51（-89.97 -0.68%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:57現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48672.00（+56.00 +0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6917.25（+16.75 +0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25519.25（+134.00 +0.53%）
