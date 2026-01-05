過去最高額での落札です。天童市からきのう出荷された「超促成栽培」のサクランボの初競りが5日朝、東京の大田市場で行われ、佐藤錦1粒あたり2万6000円となる1箱180万円で落札されました。



東京の大田市場の初競りにかけられたのは、1箱500グラム入りの佐藤錦です。

これは天童市の農家・花輪和雄さんが、県内で唯一「超促成栽培」のサクランボとして温室ハウスで育てたもので、日本一早いサクランボとして毎年高値で取引されています。ことしは開花の時期に気温が低く、日差しも少なかったものの、きめ細やかな管理で高品質なサクランボに仕上がったということです。





花輪和雄さん「ことしは薄成りで実が少ない。実の肥大がよくなかった。その分凝縮された味が出ていて、おいしいサクランボができた」競りの結果、東京の青果物商社「船昌」が、過去最高だった去年の150万円を30万円上回る1箱180万円で競り落としました。令和に入ってから最高の上げ幅だということです。2Lサイズ・68粒入りで、1粒当たりの価格は、およそ2万6千円です。一方、天童市の天童青果市場では、午前7時ごろから初競りが行われ、去年より5万円高い155万円で落札されました。ジェイエイてんどうフーズ営業部・萬年憲一 副部長「天候不順もあって、生育管理が厳しかったと聞いている。ことし一年お客様に喜んでもらえるものを 届けるために頑張っていきたい」ことしの超促成栽培のサクランボは、全国各地で競りにかけられ、「佐藤錦」や「やまがた紅王」など合わせておよそ70キロの出荷を見込んでいるということです。