【ローソンストア100】飲料無料券やバナナ108円などお得が盛りだくさん。1月20日まで「生活応援セール」開催中。

ローソンストア100では、2026年1月5日から20日まで「生活応援セール」を開催しています。

正月明けに嬉しい家計応援企画がスタート

1月5日から20日までの「生活応援セール」では、お得な施策を多数実施中。

バナナを108円で販売

1月5日から20日まで、朝食やおやつにぴったりのバナナがお買い得。期間中は毎日、数量限定で販売されます。

対象のおにぎり・寿司各種を390円購入するごとにお茶1本無料

1月5日から20日まで、対象のおにぎり・寿司各種を1会計で390円購入するごとに、対象の飲料各種に使える無料券がもらえます。

なお、複数個入りおにぎり、おかずとセットのおにぎり、チルド寿司も対象ですが、冷凍食品と予約商品は対象外です。

引換券の利用期間は1月5日から27日まで。

引換対象商品は以下の通り。

●キリン 生茶（525ml）

●キリン 生茶 ほうじ煎茶（525ml）

●サントリー 緑茶 伊右衛門（600ml）

●コカ・コーラ やかんの濃麦茶（600ml）

●伊藤園 お〜いお茶緑茶（600ml）

特盛ごはん＋対象のレトルト食品を一緒に購入すると50円引き

1月5日から20日まで、人気の特盛商品がセットでお得に。ボリューム感重視の人にぴったりの企画です。

対象商品の【1】と【2】を同時購入すると、1セットごとに税込価格から50円引きになります。

対象商品【1】

ウーケ 北アルプス国内産特盛ごはん（300g）...192円

対象商品【2】

VL特盛カレー（300g） 各種（甘口・中辛・大辛・激辛）...117円

VL大盛ハヤシ（250g）...127円

VL大盛クリームシチュー（250g）...127円

また、上記以外にもお得なキャンペーンが目白押し。

1月5日から13日までは「【会員限定】100円おでんシリーズ ボーナスポイント 各種10ポイント」や「【ファストフーズ導入店限定】対象のコロッケ、メンチカツ 各種10円引き」を実施しています。

さらに、1月5日から20日までは「大きな中華まんシリーズを購入すると次回から使える20円引きクーポン」の配布や、一部デリカ・一部精肉の増量企画などがあります。

1月5日から13日まで、「サッポロ一番 名店の味 桂花 熊本マー油豚骨 大口径」が138円、「チートス チーズ味」が95円に。1月14日から20日までは「懐かしのキャベツタンメン」「懐かしのとん汁うどん」がそれぞれ108円、「ドデカイラーメン旨辛スパイシーチキン味」が95円で販売されるなど、インスタント食品やお菓子などもお得になっています。

※価格はすべて税込です。

※画像は一部公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部