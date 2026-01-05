【ローソンストア100】飲料無料券やバナナ108円などお得が盛りだくさん。1月20日まで「生活応援セール」開催中。
ローソンストア100では、2026年1月5日から20日まで「生活応援セール」を開催しています。
正月明けに嬉しい家計応援企画がスタート
1月5日から20日までの「生活応援セール」では、お得な施策を多数実施中。
バナナを108円で販売
1月5日から20日まで、朝食やおやつにぴったりのバナナがお買い得。期間中は毎日、数量限定で販売されます。
対象のおにぎり・寿司各種を390円購入するごとにお茶1本無料
1月5日から20日まで、対象のおにぎり・寿司各種を1会計で390円購入するごとに、対象の飲料各種に使える無料券がもらえます。
なお、複数個入りおにぎり、おかずとセットのおにぎり、チルド寿司も対象ですが、冷凍食品と予約商品は対象外です。
引換券の利用期間は1月5日から27日まで。
引換対象商品は以下の通り。
●キリン 生茶（525ml）
●キリン 生茶 ほうじ煎茶（525ml）
●サントリー 緑茶 伊右衛門（600ml）
●コカ・コーラ やかんの濃麦茶（600ml）
●伊藤園 お〜いお茶緑茶（600ml）
特盛ごはん＋対象のレトルト食品を一緒に購入すると50円引き
1月5日から20日まで、人気の特盛商品がセットでお得に。ボリューム感重視の人にぴったりの企画です。
対象商品の【1】と【2】を同時購入すると、1セットごとに税込価格から50円引きになります。
対象商品【1】
ウーケ 北アルプス国内産特盛ごはん（300g）...192円
対象商品【2】
VL特盛カレー（300g） 各種（甘口・中辛・大辛・激辛）...117円
VL大盛ハヤシ（250g）...127円
VL大盛クリームシチュー（250g）...127円
また、上記以外にもお得なキャンペーンが目白押し。
1月5日から13日までは「【会員限定】100円おでんシリーズ ボーナスポイント 各種10ポイント」や「【ファストフーズ導入店限定】対象のコロッケ、メンチカツ 各種10円引き」を実施しています。
さらに、1月5日から20日までは「大きな中華まんシリーズを購入すると次回から使える20円引きクーポン」の配布や、一部デリカ・一部精肉の増量企画などがあります。
1月5日から13日まで、「サッポロ一番 名店の味 桂花 熊本マー油豚骨 大口径」が138円、「チートス チーズ味」が95円に。1月14日から20日までは「懐かしのキャベツタンメン」「懐かしのとん汁うどん」がそれぞれ108円、「ドデカイラーメン旨辛スパイシーチキン味」が95円で販売されるなど、インスタント食品やお菓子などもお得になっています。
※価格はすべて税込です。
※画像は一部公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部