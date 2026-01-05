【「爆乳バニーおばさん」3巻】 1月5日発売 価格：770円

かむC「爆乳バニーおばさん(3)」

ジーオーティーは、NOiPA COMiCS レーベルより、かむC氏によるマンガ「爆乳バニーおばさん」3巻を1月5日に発売した。価格は770円。

本作は溢れる母性と慈愛の双乳が満載のグランドヒーリングヒロインコミック。3巻では、憧れの女性’ようこ’が働くファニーガーデンでスタッフとして働く事になった茂部。ある日、ようこ宛に一通の脅迫状が届き、オーナーから事件解決と犯人特定という特殊ミッションを任される事になる。事件の真相を探る中で、容疑者としてある一人のキャストが浮かんできて……。

