癒しと官能の濃厚マリアージュ！「爆乳バニーおばさん」3巻が本日1月5日発売
【「爆乳バニーおばさん」3巻】 1月5日発売 価格：770円
ジーオーティーは、NOiPA COMiCS レーベルより、かむC氏によるマンガ「爆乳バニーおばさん」3巻を1月5日に発売した。価格は770円。
本作は溢れる母性と慈愛の双乳が満載のグランドヒーリングヒロインコミック。3巻では、憧れの女性’ようこ’が働くファニーガーデンでスタッフとして働く事になった茂部。ある日、ようこ宛に一通の脅迫状が届き、オーナーから事件解決と犯人特定という特殊ミッションを任される事になる。事件の真相を探る中で、容疑者としてある一人のキャストが浮かんできて……。
人気5位ビノちゃん、待望の活躍回
ようこさん
人気1位のヤミ子
メインキャストのぺちゃ子
メインキャストのメス子
ようこの母性に溺れるのみ【新刊購入特典】 【応援団店特典】 【あらすじ】
憧れの女性’ようこ’が働くお店
ファニーガーデンにスタッフとして
働く事になった茂部。
慌ただしい日々の中、ある日
ようこ宛に一通の脅迫状が届き、
オーナーから事件解決&犯人特定という
特殊ミッションを任される事に!?
事件の真相を探る中で、容疑者として
ある一人のキャストが浮かんできたが……。
溢れる母性と慈愛の双乳が満載の爆乳グランドヒーリングヒロインコミック、超待望の第三巻！