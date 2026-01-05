若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）が、自身のInstagramに着物姿を投稿している。

（関連：【写真】Mrs. GREEN APPLE 若井滉斗、袴姿でオフショット どアップの笑顔に「こんなのみんな惚れる」「ひろぱメロすぎ」）

ローソン×Mrs. GREEN APPLEキャンペーン第2弾が2025年12月26日よりスタート。若井は紋付袴を着用したキービジュアルのオフショットを公開しており、胸元には家紋のようにしてMrs. GREEN APPLEのバンドロゴがデザインされている。

若井は紺色の着物を着て腕を組む男らしいショットのほか、レザージャケットにマフラーを巻いた洋風の装いに、ニヒルな笑みを浮かべたアップの写真を公開した。

この投稿にファンからは「こんなのみんな惚れる」「和も洋も似合いすぎて素敵です」「和装ひろぱ、好きすぎる」「最後の1枚油断してたぁぁぁ」「最後のひろぱメロすぎ」などの声が寄せられている。

Mrs. GREEN APPLEは1月1日より“フェーズ3”に突入。新曲「lulu.」を1月12日に配信リリース、『ZENJIN MITO 2026』の開催などをアナウンスしている。

（文＝リアルサウンド編集部）